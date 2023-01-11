أشار الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى إصدار أكثر من 79 ألف إقامة ذهبية، وأعلن عن إطلاق اتصال مرئي بين المتعاملين وموظفي إقامة دبي بحسب صحيفة البيان.

وتتيح خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين انجاز جميع الخدمات التي تقدمها إقامة دبي تدريجياً، كما سوف تتاح الخدمة قريباً على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون لإنجاز ومتابعة المعاملات بعد التقديم عليها عبر القنوات الرسمية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن إقامة دبي أنجزت خلال 365 يوماً من العمل الدؤوب ملايين المعاملات، ووفرت أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، فضلاً عن حصدها لباقة من الجوائز والتصنيفات المحلية والعالمية التي مكنتها من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين.

47150 ألف إقامة ذهبية خلال 2022

وأشار إلى أنها أنجزت خلال العام الماضي أكثر من 62 مليون 244 ألف معاملة، كما تم انجاز 46 مليون و965 ألف و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ومليون و852 ألف و218 معاملة أذونات دخول، و4 ملايين و499 و712 معاملة إقامة، إضافة إلى 40 ألف و642 جواز سفر إلكتروني، و37 ألف و267 معاملة شؤون واستشارات قانونية، إلى جانب المعاملات المتنوعة الأخرى، مقابل 37 مليون و384 ألف و 28 معاملة خلال العام 2021.

يذكر أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي قد أنجزت العام الماضي 47150 إقامة ذهبية.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، سعي الإدارة للمضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.