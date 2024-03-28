إصدارات البنوك الخليجية للديون بالدولار تُسجل أداءً فصليًا استثنائيًا

شهد الربع الأول من عام 2024 أداءً استثنائيًا لإصدارات ديون البنوك الخليجية المُقومة بالدولار الأميركي، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 20.1 مليار دولار، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023 والبالغ 15.2 مليار دولار.

وتُعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل:

معنويات المستثمرين القوية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو السريع للائتمان في المملكة العربية السعودية.

ديون آجال استحقاقها، تقدر بحوالي 30 مليار دولار في عامي 2024 و2025، مما يُشكل فرصًا جديدة لإعادة التمويل.

توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، حيث يرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في عام 2024 و125 نقطة أساس في عام 2025.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجاوز إصدارات الديون الخليجية بالدولار الرقم القياسي المسجل في عام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار في كل من عامي 2024 و 2025.

وتشكل البنوك السعودية والإماراتية 33% و 26% على التوالي من إجمالي إصدارات الديون لبنوك الخليج منذ بداية العام الجاري.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتفوق فيها البنوك السعودية على نظيرتها الإماراتية في إصدار ديون بالدولار.

وأشارت فيتش إلى أن البنوك السعودية نشطت على نحو متزايد في أسواق الدين الدولية منذ عام 2020 لدعم خططها القوية لتنمية التمويل، وتنويع قواعد التمويل، وفي الآونة الأخيرة لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة المحلية.