إصابة هالاند تثير رعب غوارديولا قبل صدام ليفربول

قد يضطر نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي يوم 25 نوفمبر الحالي بدون هدافه الأبرز إيرلينغ هالاند.

وأصيب المهاجم النرويغي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024 عندما دخل بديلا أمام منتخب جزر الفارو.

الجهاز الفني يتحدث حول إصابة هالاند

وأكد الجهاز الفني للمنتخب النرويغي أن إصابة مهاجم مانشستر سيتي ستخضع للتقييم من قبل الطاقم الطبي للمنتخب.

وقال الجهاز فني للإعلام النرويجي: “نعتقد أن الأمور تسير على ما يرام ولم نتحدث مع اللاعب بعد المباراة لنعرف بماذا يشعر”.

أما شبكة “سكاي سبورتس” فقالت إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب جاءت في كاحل القدم وترى أن النجم النرويجي أصبح مهدد بالغياب عن فريقه في مباراة القمة ضد ليفربول.

ويحتاج بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى هداف فريقه الأول من أجل حسن قمة البريميرليغ والابتعاد بالصدارة عن ليفربول الذي يخل خلفه ثانيا بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن هالاند يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، ويطارده المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 10 أهداف.