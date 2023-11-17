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إصابة هالاند تثير رعب غوارديولا قبل صدام ليفربول

أصيب المهاجم النرويغي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024 عندما دخل بديلا أمام منتخب جزر الفارو

فريق التحرير by فريق التحرير
إصابة هالاند

قد يضطر نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي يوم 25 نوفمبر الحالي بدون هدافه الأبرز إيرلينغ هالاند.

وأصيب المهاجم النرويغي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024 عندما دخل بديلا أمام منتخب جزر الفارو.

إصابة هالاند

الجهاز الفني يتحدث حول إصابة هالاند

وأكد الجهاز الفني للمنتخب النرويغي أن إصابة مهاجم مانشستر سيتي ستخضع للتقييم من قبل الطاقم الطبي للمنتخب.

وقال الجهاز فني للإعلام النرويجي: “نعتقد أن الأمور تسير على ما يرام ولم نتحدث مع اللاعب بعد المباراة لنعرف بماذا يشعر”.

أما شبكة “سكاي سبورتس” فقالت إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب جاءت في كاحل القدم وترى أن النجم النرويجي أصبح مهدد بالغياب عن فريقه في مباراة القمة ضد ليفربول.

إصابة هالاند

ويحتاج بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى هداف فريقه الأول من أجل حسن قمة البريميرليغ والابتعاد بالصدارة عن ليفربول الذي يخل خلفه ثانيا بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن هالاند يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، ويطارده المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 10 أهداف.

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