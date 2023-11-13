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إصابة عميد المدرجات السعودية تشعل السوشال ميديا

وتعرض الموركي إلى إصابات مختلفة في الرأس والساقين، عندما اصطدمت بسيارته دراجة بخارية من الخلف في أثناء قيادته لسيارته الخاصة عند توجهه، ظهر السبت، إلى عمله، بحسب موقع الرياضية السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
عميد المدرجات السعودية
مصدر الصورة: حساب نادي الوحدة السعودي على منصة إكس

أشعلت إصابة عاطي الموركي عميد المدرجات السعودية مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتعرض عاطي الموركي عميد المدرجات السعودية ورئيس رابطة المشجعين بنادي الوحدة، لحادث سير في أثناء ذهابه إلى عمله في مكة المكرمة.

وتعاطفت الجماهير مع الموركي وتمنت له الشفاء العاجل بعد أنباء عن إصابته في الرأس والرجل.

وتعرض الموركي إلى إصابات مختلفة في الرأس والساقين، عندما اصطدمت بسيارته دراجة بخارية من الخلف في أثناء قيادته لسيارته الخاصة عند توجهه، ظهر السبت، إلى عمله، بحسب موقع الرياضية السعودية.

وأجريت الإسعافات الأولية للموركي في مستشفى النور التخصصي ثم خضع لإجراء أشعة مقطعية على الرأس وأشعتين أخرتين على الساق والركبة، وثبت سلامة حالته الصحية التي استلزمت الراحة في المستشفى، إلى حين الاطمئنان التام على صحته العامة حتى التأكد من إتمام الشفاء.

ويحتل نادي الوحدة الترتيب التاسع بالدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 13 مباراة فاز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر 7 مباريات.

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