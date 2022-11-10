إصابة طائرة ركاب لبنانية برصاصة طائشة

أصيبت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط برصاصة طائشة أثناء عملية الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي بعد وصولها من رحلة بين العاصمة الأردنية عمان ونظيرتها اللبنانية بيروت.

واخترقت الرصاصة بدن الطائرة وسببت أضراراً في هيكلها دون الإبلاغ عن حصول أصابات بين الركاب.

وقالت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان التي صادف وجودها على الطائرة في تغريد على “تويتر”:

“بدل من أن نقول صباح الخير، أصبح ضروريا القول الحمد الله على السلامة. في لبنان يجب أن يوضع حد للسلاح المتفلت والرصاص الطائش”.

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لوكالة “رويترز”:

“7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكنها المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحركها”.