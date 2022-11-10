فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إصابة طائرة ركاب لبنانية برصاصة طائشة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
طيران الشرق الأوسط لبنان

أصيبت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط برصاصة طائشة أثناء عملية الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي بعد وصولها من رحلة بين العاصمة الأردنية عمان ونظيرتها اللبنانية بيروت.

واخترقت الرصاصة بدن الطائرة وسببت أضراراً في هيكلها دون الإبلاغ عن حصول أصابات بين الركاب.

وقالت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان التي صادف وجودها على الطائرة في تغريد على “تويتر”:

“بدل من أن نقول صباح الخير، أصبح ضروريا القول الحمد الله على السلامة. في لبنان يجب أن يوضع حد للسلاح المتفلت والرصاص الطائش”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لوكالة “رويترز”:

“7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكنها المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحركها”.

انخفاض طفيف للدولار مقابل الليرة اللبنانية
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