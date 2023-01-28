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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

إصابة رونالدو هل تحرمه من المشاركة في مباريات النصر؟

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رونالدو خلال التدريبات مع نادي النصر
رونالدو خلال التدريبات مع نادي النصر

بيّنت الفحوصات الطبية التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، أن إصابته بكدمة في مفصل القدم لن تحرمه من المشاركة في المباريات المقبلة للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن السعودي) ، كما ذكرت صحيفة “الرياضية” نقلاً عن مصدر مطلع.

وتعرض الأسطورة البرتغالية للإصابة بعد اشتراك مع حمدان الشمراني، لاعب الاتحاد، خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وطبقاً للمصدر نفسه، أوضح البرتغالي أن إصابة المفصل سبق أن تعرض لها في السابق، لكن هذه تبدو أقل خطورة.

كما يعاني رونالدو من استمرار التورم حول المفصل.

هل يتحمل رونالدو مسؤولية خسارة النصر أمام الاتحاد كما يقول المدرب غارسيا؟

وفي السياق ذاته، منح الجهاز الطبي في نادي النصر الإسباني ألفارو جونزاليس، مدافع الفريق، برنامجاً علاجياً وتأهيلياً لمدة أسبوع بعد أن عاودته الآلام قبل مواجهة الاتحاد بـ 24 ساعة.

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