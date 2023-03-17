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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

إشراق للاستثمار تبحث الإدراج المزدوج في تداول السعودية

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يبحث مجلس إدارة شركة “إشراق للاستثمار” في اجتماعه المقرر عقده الثلاثاء القادم الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول”.
وذكرت “إشراق للاستثمار”، في إفصاح اليوم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن اجتماع مجلس الإدارة سينظر كذلك في تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر في الحسابات المالية للشركة عن العام الماضي 2022، وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق المالي.

وسينظر الاجتماع كذلك في مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين بواقع فلسين لكل سهم كحد أدني وذلك عن العام الماضي 2022.

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