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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: عدم ممانعة بيع إس تي سي لحصتها في شركة سي سي سي لسلوشنز

إس تي سي وسلوشنز تعلنان صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة حول اتفاقية البيع والشراء لبيع كامل حصة إس تي سي البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال لشركة سلوشنز

وقعت إس تي سي اتفاقية البيع والشراء لبيع كامل حصتها البالغة 49% في شركة سي سي سي لشركة سلوشنز بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة

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حصة إس تي سي في شركة سي سي سي هي 49%

أعلنت مجموعة شركة الاتصالات السعودية (STC) والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة حول اتفاقية البيع والشراء لبيع كامل حصة إس تي سي البالغة 49 بالمئة في شركة مراكز الاتصال (سي سي سي) لشركة سلوشنز.

وقالت الشركتان السعوديتان في بيانين منفصلين في موقع تداول إن التاريخ المتوقع للانتهاء من الصفقة هو الربع الثاني للعام 2023.

وأضافتا أن إتمام الصفقة يخضع لشروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية، وأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.

وكانت إس تي سي وقعت، في يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقية البيع والشراء لبيع كامل حصتها البالغة 49 بالمئة في شركة (سي سي سي) لشركة سلوشنز، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة. 

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