إس إي بي SAP الألمانية تسرح 8000 في إعادة هيكلة للدفع نحو الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة البرمجيات الألمانية إس إي بي (SAP) عن نيتها تسريح 8 آلاف موظف من أصل 105 آلاف موظف ضمن خطة إعادة هيكلة بقيمة 2 مليار يورو (2.17 مليار دولار) يوم الثلاثاء.

تسعى شركة البرمجيات الألمانية إلى التركيز بشكل أفضل على النمو في مجالات الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي حسب رويترز.

تتوقع الشركة أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير أعمالها بشكل جذري وتعهدت باستثمار أكثر من مليار دولار، مع فتح تمويل لاستثمارات جديدة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر شركة رأس المال المؤسسي سافاير فنتشرز Sapphire Ventures.

وقالت الشركة إنها تخطط لإعادة الهيكلة للمساعدة في التركيز بشكل أفضل على مجالات النمو الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال. وأضافت إنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بشكل رئيسي من خلال برامج الإجازة الطوعية وإجراءات إعادة المهارات الداخلية، مضيفة أنها تتوقع الخروج من عام 2024 بعدد موظفين “مماثل للمستويات الحالية”.

وقالت الشركة إن نفقات إعادة الهيكلة ستنعكس في الغالب في النصف الأول من عام 2024، مما سيؤثر على أرباح التشغيل.

وتوقعت شركة صناعة برمجيات الأعمال، بشكل منفصل يوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات السحابة لعام 2024 ما بين 17 مليار يورو إلى 17.3 مليار يورو، وحدثت توقعاتها لعام 2025 لتتنبأ بإجمالي أرباح سحابية معدلة تبلغ حوالي 16.2 مليار يورو.

وصلت إيرادات الأعمال السحابية الرئيسية في نهاية عام 2023 إلى 13.66 مليار يورو، أي أقل من توقعاتها البالغة 14.06 مليار يورو. وكانت شركة البرمجيات قد فاقت في السابق توقعات المحللين بشأن إيرادات السحابة في الربع الثالث.