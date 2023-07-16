أفاد تقرير مساء أمس السبت أن سيتم إطلاق إسوارة ذكية لطلاب المملكة العربية السعودية وعن طريقها سيتحكم ولي الأمر بعمليات شراء الطالب من المقاصف المدرسية بقيمة 25 ريالاً فقط (نحو 6.5 دولارات).

وقال حساب “قريباً في السعودية” المتخصص في نشر أهم مشاريع المستقبل في السعودية وكل ما هو متوقع افتتاحه قريباً ” في تغريدة عبر موقع تويتر إنه “سيتم إطلاق سوارة ذكيّة للطلاب يتم التحكم بها عن طريق ولي الأمر للشراء من المقاصف المدرسية بـ 25 ريالاً فقط”.

رسميًا :



سيتم إطلاق " سوارة ذكيّة " للطلاب يتم التحكم بها عن طريق ولي الأمر للشراء من المقاصف المدرسية بـ 25 ريالاً فقط ???? pic.twitter.com/LzyLqkQ22f — قريباً في السعودية (@SoonSaudi) July 15, 2023

وكانت تقارير محلية ذكرت، قبل أكثر من سنة، أن شركة تطوير لتقنيات التعليم، إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعتزم إطلاق “مصروف”، وهو أحدث منتجاتها؛ وهو عبارة عن إسوارة ذكية للطلاب يتم التحكم بها عن طريق ولي الأمر لتنفيذ جميع التعاملات المالية عن طريقها، ومن ضمنها الشراء من المقاصف المدرسية بما لا يتجاوز قيمته 25 ريالاً فقط.

وخلال عرض منتج “مصروف” في جناح شركة تطوير المشارك في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بالرياض، قال مدير مجموعة منتجات في شركة تطوير لتقنيات التعليم محمد المغشي، لصحيفة “سبق” الإلكترونية المحلية في مايو/أيار 2022، “يستطيع ولي أمر الطالب الاطلاع على كافة تفاصيل المصروفات المالية لابنه خلال اليوم، وهي مناسبة ومهيأة لجميع الأعمار والطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية”.

وأوضح “المغشي” أنه من خلال الإعدادات يمكن تحديد مقدار الصرفيات، فمثلاً يمكن شحن إسوارة بمبلغ 500 ريال (133 دولاراً) لكل العام الدراسي، وتحديد مبلغ سحب بمقدار 10 ريالات (2.67 دولار) يومياً، وتتم عمليات الدفع في المقاصف المدرسية عن طريق الجوال خلال ثوان معدودة.

وقال إنه يمكن لولي أمر الطالب شحن وتغذية الإسوارة بالمال عن طريق التطبيق الخاص بالإسوارة على الآبل باي، أو المدفوعات الإلكترونية فيزا كارد أو ماستر كارد أو مدى.

وأضاف أن الإسوارة مرتبطة أيضاً بالسجل الصحي للطالب لتحديد الحساسية من أنواع الأطعمة والمواد الغذائية، إذ يمكن أن يتم رفض عملية الدفع بسبب وجود حساسية لدى الطالب من نوع معين من الأطعمة، مؤكداً أن عمليات الشراء محددة بنطاق المقاصف المدرسية.

الإسوارة الذكية للطلاب (صحيفة سبق)