أطلقت “إسلاميك كوين” (Islamic Coin) عمليات البيع العام الخاصة بها بالشراكة مع “ريبابلك” (Republic)، حيث تعكس هذه الشراكة تركيز إسلاميك كوين على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وتعزيز استراتيجية دخول السوق الخاصة بها.

وفي ظل هذا الطرح العام للعملة، سيتمكن المستخدمون من جميع أنحاء العالم من الانضمام لمجتمع Islamic Coin العالمي والاستفادة من فرص المشاركة في توفير السيولة، وتحصيص العملات، ونيل مكافأت تعدين السيولة بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وبحسب الشركة، ينتهي البيع العام لعملة “إسلاميك كوين” (ISLM) في 24 سبتمبر، وتهدف إسلاميك كوين وشبكتها الرئيسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية “حق” (Haqq) إلى تمكين أكثر من 1,9 مليار مسلم من حول العالم والمساهمة من خلال تخصيصها لـ 10% من قيمة كل عملة صادرة لأغراض مجتمعية خيرية في تحقيق الأثر الإيجابي وإضافة قيمة للمجتمعات المسلمة وغير المسلمة أيضًا.

ووفقًا لفريق لعمل، فإن نهجهم المتبع سيعود بالنفع على المستخدمين من مختلف المجتمعات المسلمة وغير المسلمة. هذا وتحظى إسلاميك كوين بدعم مجموعة من النُخب القيادية في المنطقة وكوكبة من خبراء التمويل التقليدي والإسلامي ذوي الخبرات العالمية المتراكمة.

وقد تمكن الفريق من حشد تمويلات في عمليات البيع الخاص بقيمة 193 مليون دولار بالتعاون مع “أي بي أو ديجيتال” (ABO Digital)، و”دي إف وان زيرو وان” (DF 101)، و”إيه وان ناين فايف” (A195)، و”أوبتك كابتل” (Optic Capital). كما تمكن الفريق أيضًا من عقد شراكة استراتيجية حصرية مع مجموعة “دي دي كاب” (DDCAP Group) التي تقدم خدماتها لأكثر من 300 بنك من حول العالم والتي تشتهر بكونها من أبرز مقدمي الحلول الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

تنطوي هذه الشراكة أيضًا على تقديم Republic لخدماتها الاستشارية الخاصة بالعملات المشفرة لـ إسلاميك كوين في مجال اقتصاديات الرموز، وحوكمة المؤسسات اللامركزية ذاتية الحوكمة (داو)، والقيمة الاقتصادية المستدامة، بما يساعد إسلاميك كوين على تحقيق هدفها المتمثل في تلبية احتياجات المجتمع المسلم. كما ستثمر هذه الشراكة أيضًا عن توسيع وتوطيد دائرة العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين، ومنصات تداول، والجهات والأفراد المنخرطين في سوق العملات الرقمية.