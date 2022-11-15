إسرائيل في يد نتنياهو من جديد.. قضايا رئيسية تنتظر الحكومة اليمينية

عاد زعيم حزب الليكود اليميني في إسرائيل بنيامين نتنياهو لمقعد رئيس الوزراء بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الحديدة عقب فوز حزبه بالانتخابات الإسرائيلية، وحصد معسكره لـ64 من مقاعد الكنيست الـ120.

رئيس الوزراء العائد على جناح اليمين الإسرائيلي أمامه 28 يوما لتشكيل الحكومة، وملفات ساخنة ستكون محددات لشكل تلك الحكومة الجديدة .

نتنياهو والاقتصاد

يتصدر سلم أولويات المواطن الإسرائيلي الاقتصاد وأحواله المعيشية قبل أي شيء آخر، ووفقا لاستطلاع رأي سبق الانتخابات قال 44٪ ممن شملهم الاستطلاع أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرار التصويت هو البرنامج الاقتصادي للحزب وخطة معالجة ارتفاع الأسعار

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واستنادا لمعطيات يونيو 2022 من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل تواجه حكومة نتنياهو بعض المؤشرات المهمة:

• مؤشر التضخم سجل رقما قياسيا بلغ 4.4% في شهر يونيو

• التضخم هو الأعلى منذ نوفمبر 2008

• زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي تهدد بتراجع النو

غاز شرق المتوسط

من الملفات الاقتصادية البارزة التي ستتعامل معها حكومة نتنياهو الجديدة غاز شرق المتوسط، وفيما انتقد لاتفاق ترسيم الحود البحرية مع لبنان حتى أنه هدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم، هو دائم الإشادة بما حققته الحكومات التي تولى رئاستها سابقا في ملف الغاز.

وقبل نحو شهر من فوز نتنياهو مجددا برئاسة الحكومة أعلنت إسرائيل في أكتوبرالماضي اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل “هيرمس” قبالة سواحل البحر المتوسط.

تلك الاكتشافات قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، هي دجاجة تبيض ذهبا لتبييض وجه أي حكومة إسرائيلية، وحاليًا تستخرج إسرائيل الغاز من عدة حقول شرق المتوسط هي:

• حقل “لفياثان”

• حقل “تمار”،

• حقل كاريش – قريبًا بعد الاتفاق مع لبنان

• حقل زيوس – يبدا التنقيب فيه قريبا

السلام مع العرب والفلسطينيين

بعد تسلمه خطاب التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي، الأحد رسم نتنياهو نتنياهو ملامح خطة حكومته بشان السلام قائلا: “هناك اتفاق واسع على تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام”.

رسم نتنياهو ملامح خطة حكومته بشأن السلام مع جيرانه العرب والفلسطينيين قائلا:

• السلام من قوة، والسلام مقابل السلام، مع دول عربية إضافية

• السلام إلى حد كبير يمكنه إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

• الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو المرحلة المتقدمة والتي ستحقق هذه النتيجة أيضًا.

• السلام مع الدول العربية سيقود في نهاية الأمر إلى اتفاق مع الفلسطينيين وليس العكس.

أوكرانيا

تواجه حكومة نتنياهو المرتقبة تحديا سياسيا كبيرا في بشأن ملف أوكرانيا بدأ برغبة موسكو في إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة كإجراء عقابي رداً على إزاء موقف حكومة لابيد من الحرب.

وتشهد العلاقات بين روسيا واوكرانيا توتراً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدانته حكومة إسرائيل، رغم إعلان تل ابيب الحفاظ على علاقاتها المميزة مع كل من أوكرانيا وروسيا.

ما ينبئ بتوتر إضافي في هذا الملف خاصة ما يتعلق بالعلاقات الروسية الإسرائيلية إعلان نتنياهو، أنه سيدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بالسلاح إذا أصبح رئيسا للوزراء المقبل، ولكنها قد تبدو فقط دعاية انتخابية لانها تناقض مع تصريحات سابقة له.

في المقابل قال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية إنه يتوقع إمكانية أن يطلب منه القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء.

ملف إيران

مرارا أعلن بنيامين نتنياهو لن يقبل بعودة واشنطن للاتفاق مع إيران ولا يستبعد أن يوجه ضربة عسكرية لمنشآتها.

ويرى تحليل نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” أن خيارات نتنياهو تجاه الملف الإيراني وكيف سيتعامل معه تبدو واضحة في ثلاث خيارات:

• ضربة عسكرية واسعة

• هجمات عن بُعد تستهدف مواقع ومنشآت ‘يرانية

• الضغط على الولايات المتحدة والاوروبين لمنع تمرير اي اتفاق مع إيران

هذه السيناريوهات أكدها تسحيا هانغبي، القيادي في حزب الليكود، المقرب من نتنياهو، مؤكدا في تصريحات لصحيفة “يدعوت احرونوت” أن:

• يسعى نتنياهو لإحباط الخطر الهائل الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني

• ركز نتنياهو على هذه المهمة لأكثر من 20 عامًا، والآن تقترب لحظة الحقيقة.

• والردع هو استخدام أي وسيلة في حوزتنا لإزالة هذا الشر (يقصد إيران)

• نتنياهو سيتخذ إجراءات ضد المنشآت النووية خلال فترة ولايته المقبلة”.