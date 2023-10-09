أول إحصائية رسمية.. هجمات إسرائيل دمرت 1408 مبنى بقطاع غزة

خالد موسى العمراني

دمرت الهجمات الإسرائيل المتواصلة لليوم الثاني، نحو 1408 من المباني العامة، والمقرات الحكومية، والوحدات السكنية نتيجة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، حسب إحصائية أولية أعلنتها وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ونددت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بـ “استهداف الجيش الاسرائيلي للأبراج والبنايات السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها”.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في أول إحصائية أولية لأضرار قطاع الإسكان جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة نتيجة عملية “طوفان الأقصى”، عن وصول إجمالي المباني التي تعرضت للهدم الكلي إلي 162 مبنى عام، ومقر حكومي، ووحدة سكنية، ووصل إجمالي المباني التي تعرضت إلى ضرر جزئي إلى 1246 وحدة سكنية.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، تفصيل هذه الأرقام على النحو التالي:

عدد 3 مباني عامة ومقرات حكومية تعرضت للهدم الكلي.

عدد 159 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي.

عدد 36 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية لا تصلح للسكن.

عدد 1210 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية ولكنها صالحة للسكن.

عملية “طوفان الأقصى”

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، السبت، عملية عسكرية كبرى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أطلقت عليها “طوفان الأقصى”، شكلت قصفا بالصواريخ، وتوغلا بريا، وجويا، وبحريا نحو الأراضي المحتلة، أسفر عن قتل 600 إسرائيلي واختطاف العشرات.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفا عنيفا على أبراج سكنية وأنفاق، ومساجد، ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة، وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 400 من بينهم 20 طفلا، إذ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بانتقام ساحق”، حسب رويترز.

كما تبادلت إسرائيل، وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق قذائف المدفعية، والصواريخ، الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين سواء في لبنان، أو إسرائيل بعد تبادل إطلاق النار.

17 مليار دولار خسائر قطاع غزة من الحصار و4 حروب

وقدرت تقارير أممية، وتقارير رسمية فلسطينية، خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع، والحروب الـ 4 التي شنتها عليه إسرائيل في الفترة ما بين عامي 2007، و2021، بنحو 17 مليار دولار.

وقبل عملية “طوفان الأقصى”، شنت إسرائيل، 4 حروب طويلة في الفترة من 2008 إلى 2021، فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر، ما خلف عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين، ودمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، منذ عام 2007، وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الحالة الاقتصادية والمعيشية في غزة، استمرت طوال 16 عام.

وتبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومتر مربع، ويسكنه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، حسب تقديرات عام 2022، ويقع تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ يونيو 2007، وحتى الآن.

قطاع غزة يحتاج 100 ألف وحدة سكنية

ووفقاً لتقديرات سابقة فإن القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام السادس عشر على التوالي يحتاج لقرابة 100 ألف وحدة سكنية لحل الأزمة الحالية، قبل عملية “طوفان الأقصى”.

وبحسب تقديرات أممية سابقة، فإنه بحلول عام 2030 قد يصل سكان قطاع غزة إلى أكثر من 3 ملايين نسمة يعيشون في بقعة جغرافية لا تزيد عن مساحة 365 كيلو متراً مربعاً، في الوقت الذي ترتفع فيه حالياً معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.ِ