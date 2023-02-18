إسرائيل تندّد بطرد مبعوثتها من قمة الاتحاد الإفريقي

ندّدت إسرائيل السبت بطرد مبعوثتها من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا بحسب ا ف ب.

ويأتي ذلك بعد أن قام أمن قمة الاتحاد الإفريقي بطرد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل أبيب للمشاركة في قمة للاتحاد الإفريقي، من قاعة القمة.

ورغم تسلل الوفد الإسرائيلي خلسة مستعملا بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا أن أمن قمة الإتحاد الإفريقي اكتشفتهم وقامت بطردهم. وادعى الوفد الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

.وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم طرد دبلوماسية إسرائيلية، السبت، من القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بحسب بيان رسمي.

وقالت الوزارة الخارجية، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية، إن نائبة مدير الشؤون الإفريقية في الوزارة شارون بار لي، طُردت من القاعة التي انعقدت بها قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية. وأضافت الوزارة، أنه “تم طرد بار لي رغم وضعها كمراقب مع شارة دخول”، لافتة إلى أنها “تنظر بجدية للواقعة”. واتهمت الجزائر وجنوب إفريقيا بالوقوف وراء الحادث، دون تفاصيل أكثر. ودعت الخارجية الإسرائيلية “الدول الإفريقية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الإفريقي والقارة كلها”، على حد قولها. ولم يصدر تعليق فوري من الجزائر وجنوب إفريقيا بشأن اتهامات الخارجية الإسرائيلية حتى الساعة.

وبدأ قادة دول الاتحاد الإفريقي السبت في أديس ابابا قمة مكرسة خصوصا لأعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تثير قلقا “عميقا” لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة. ويتضمن جدول الأعمال بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي، في هذه القمة السادسة والثلاثين للاتحاد (55 دولة) التي تعقد في مقره في أديس أبابا. وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن “إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام”، مشيرًا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقبل القمة جرت مناقشات الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.