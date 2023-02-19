قُتل 5 وأصيب 15 شخصاً بينهم سيدتان على الأقل جراء قصف إسرائيلي طال في الساعات الأولى من اليوم الأحد حياً سكنياً في دمشق، ورغم وجود أحدث أنظمة الدفاع الجوي من روسيا في سوريا، إلا أنه يعتقد أن روسيا تقوم بالتنسيق مع إسرائيل لشن هذه الضربات دون رد من الأنظمة التي يشغل العديد منها خبراء روس. وكانت السفارة الروسية في إسرائيل قد أعلنت إن التنسيق العسكري مع إسرائيل في سوريا سيستمر، حتى مع وجود خلاف بين البلدين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل من صباح الأحد تعرض مبنى في حي كفر سوسة بوسط العاصمة السورية دمشق للقصف. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلاً عن مصدر في شرطة دمشق عن سقوط “شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق” من دون أن تحدد عددهم، متحدثة عن “أضرار مادية كبيرة في الأبنية السكنية”.

وألحق الهجوم أضرارا بعدة مبان في المنطقة كثيفة السكان بالقرب من ميدان الأمويين في قلب العاصمة.

وقال مسؤول في الشرطة لوسائل الإعلام الرسمية إن الهجوم أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى. وفي وقت سابق علن التلفزيون السوري، مساء اليوم السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق. هذا وأفاد مراسلون في دمشق بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية.

ويأتي هذا العدوان، بالتزامن مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا منذ أكثر من أسبوع 5840 وفاة، وفقاً لآخر البيانات الرسمية، وهي حصيلة غير نهائية.

وتشن إسرائيل منذ ـبداية الحرب في سوريا مئات الهجمات الجوية والصاروخية وتقصف مناطق سورية بزعم وجود عمليات نقل أسلحة ونشر أفراد برعاية إيران في سوريا، ورغم وجود أحدث أنظمة الدفاع الجوي من روسيا في سوريا، إلا أنه يعتقد أن روسيا تقوم بالتنسيق مع إسرائيل، التي ترتبط معها بعلاقة استراتيجية، لشن هذه الضربات دون رد من الأنظمة التي يشغل العديد منها خبراء روس. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تحرص إسرائيل على عدم إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحفاظ على مصالحها وعدم المساس بالتفاهمات الأمنية مع موسكو التي توفر لسلاح الجو الإسرائيلي حرية العدوان العسكري وشن الهجمات على سوريا.

وزادت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من وتيرة هجماتها على المطارات والقواعد الجوية السورية.

هذا يعد الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال العام الجديد 2023، ففي 2 يناير، قتل 7 عناصر جراء ضربات إسرائيلية استهدفت فيها مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وشنّت تل أبيب خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية، طالت مواقع لجيش النظام السوري بمزاعم قصف أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله.

سر العلاقة الاستراتيجية بين روسيا وإسرائيل

1،3 مليون نسمة أو 15٪ من سكان إسرائيل من الروس او دول الاتحاد السوفياتي السابق.

هناك العديد من الميليارديرات الروس اليهود الذين لديهم منازل ثانية في إسرائيل.

تحرص اسرائيل على سلامة الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.

امتنعت اسرائيل عن فرض مقاطعة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

رفضت اسرائيل تزويد أوكرانيا بأسلحة حساسة لتجنب غضب موسكو.