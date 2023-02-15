بدأت إسرائيل لأول مرة في تاريخها في تصدير النفط حيث أرسلت شحنة إلى أوروبا من حقل كاريش البحري التابع لشركة إنرجيان باور وهو ما يمثّل لحظة فارقة لانضمامها إلى قائمة الدول المصدّرة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه في حين تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي منذ سنوات، فإنها لم تنتج كميات كبيرة من النفط الخام قبل ذلك.

وينتج حقل كاريش في شرق البحر المتوسط الغاز منذ العام الماضي.

وقالت شركة إنرجيان باور -ومقرها لندن- إن أول شحنة نفط خام إسرائيلية خرجت من حقل كاريش التابع للشركة، حيث تم بيعها كجزء من عقد مع شركة فيتول الهولندية لتصدير عدة شحنات من النفط الإسرائيلي.

وأصبح استخراج النفط من الحقل الموجود بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ممكناً بعد نجاح واشنطن في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وساهم حقل كاريش في تعزيز قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل التي تحولت من مستورد للطاقة، في السنوات الماضية، إلى مصدر للغاز حالياً.

وقالت شركة إنرجيان باور إن إسرائيل ستظل دولة مستوردة خالصة للنفط رغم بدء تصدير الخام، حيث سيظل تركيز إنرجيان على استخراج الغاز الطبيعي في إسرائيل، على الرغم من الطلب القوي على النفط الخام الخفيف الذي يمكن إنتاجه بكميات معقولة.

النفط والغاز في إسرائيل

ساعدت الاكتشافات المتعددة في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، خلال العقد الماضي، على تقليل اعتماد إسرائيل على الوقود الأحفوري المستورد.

وتتمتع إسرائيل حالياً بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ما قلل من اعتمادها على الفحم وساعد في تهدئة العلاقات مع جيرانها من خلال اتفاقيات التصدير إلى مصر والأردن، على الرغم من أنها ما تزال تستورد غالبية نفطها الخام.

وبالإضافة إلى حقل كاريش، ينتج حقل ليفياثان (أكبر حقل غاز في إسرائيل)، الذي بدأ تشغيله في 2019، بعض النفط الخفيف الذي يُرسل إلى مصافي التكرير المحلية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج إنرجيان باور من النفط والغاز -الذي يشمل عمليات في إسرائيل ومصر وإيطاليا وكرواتيا- مع زيادة إنتاج كاريش من نحو 41 ألف برميل يومياً من النفط المكافئ إلى 150 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2023، و200 ألف برميل يومياً في 2024.

وما تزال إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على النفط الخام المستورد لقطاع التكرير الذي تبلغ سعته 300 ألف برميل يومياً مع طلب محلي يُقدر بنحو 250 ألف برميل يومياً، وتصدير كميات صغيرة من المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل.