سامر باطر by سامر باطر

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إسرائيل تشهد موجة حارة و انقطاع التيّار الكهربائي عن مُدُن وأنباء عن اختراق سيبراني

سامر باطر by سامر باطر

خيم الظلام على العديد من المدن الإسرائيلية، مساء الجمعة، بعد انقطاع التيار الكهربائي وتضارب الأنباء بين إنهاك استيعاب منظومة الكهرباء للأحمال الزائدة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعملية اختراق سيبراني.

وزعمت جماعة اسمها أنونيموس سودان للقرصنة إنها مسؤولة عن الحادث ، وتفاخرت على قناتها على تلغرام بأن “الهجوم الكهربائي كان من أجل التسلية فقط وأنه هناك المزيد”. وفي منشور لاحق ، هددت المجموعة بمزيد من الهجمات ونشرت تدوينة قالت فيها: ” قريبًا ستكون بدون الإنترنت. نحن نعمل على قطع الإنترنت في إسرائيل مثل الكهرباء”.

وكانت شركة الكهرباء قد أشارت في بيان أنه: “بسبب خلل في إحدى محطات توليد الكهرباء في حيفا ، شهدنا انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جميع أنحاء البلاد … تمت اعادة التيار الكهربائي المنتظم لعدد من المناطق وسيتم إعادته بالكامل في الدقائق القليلة القادمة “. تسبب انقطاع التيار الكهربائي في اختناقات مرورية كبيرة في تل أبيب ، حيث يستعد المتظاهرون اليمينيون لحضور تجمع حاشد لإظهار الدعم لحكومة البلاد.

خلال الأشهر الأخيرة ، كانت جماعة باسم Anonymous Sudan وراء العديد من الهجمات الإلكترونية في إسرائيل ، والتي زُعم فيها تعرض موقعين إخباريين ووزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) للهجوم. كما تم استهداف حساب فيسبوك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كانت الصفحة لفترة وجيزة مليئة بالآيات القرآنية باللغة العربية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...