إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة مصر والأردن فوراً

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السبت، المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن فوراً، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، بسبب الحرب في غزة.

وقال في بيان “يرفع مجلس الأمن القومي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها… في أسرع وقت”.

وتمّ رفع التوصية إلى المستوى الثالث بالنسبة إلى المغرب، ونُصح بعدم الذهاب إلى هذا البلد.

وأتى ذلك بعد أيام فقط من استدعاء الدولة العبرية دبلوماسييها من تركيا كإجراء احترازي، وطلبها في وقت سابق من مواطنيها المغادرة أيضاً.

وجاءت دعوات الإخلاء بعد احتجاجات وتظاهرات نظمت في الأيام الأخيرة في أنحاء الشرق الأوسط، بسبب القصف لقطاع غزة.

إسرائيل تشن حرباً على غزة

واندلعت الحرب بعدما دخل مسلّحون من حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وقتلوا 1400 شخص على الأقل معظمهم من المدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة.

وتعهّدت تل أبيب منذ ذلك الحين تدمير حماس، فيما أدّت حملة القصف التي شنّتها رداً على هجوم الحركة، إلى مقتل 4137 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.