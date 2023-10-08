إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية قياسية ثاني أيام “طوفان الأقصى”

خالد موسى العمراني

تراجعت أسعار الأسهم، والسندات الإسرائيلية، وأغلقت العديد من الشركات أبوابها اليوم الأحد، في ثاني يوم من عملية “طوفان الأقصى”، التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على إسرائيل.

وسجلت بورصة تل أبيب، في نهاية تداولات اليوم الأحد، خسائر قياسية، في ثاني يوم من عملية “طوفان الأقصى”، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية “TA-125″، و”TA-35” بما يصل إلى 7%، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% في رد فعل أولي للسوق.

وهوي المؤشر الرئيسي ببورصة تل أبيب “TA-35” بنسبة 6.7%، عند إغلاق تعاملات الأحد، فيما انخفض مؤشر البنوك بنسبة 8.7%، وذلك وسط عمليات بيع واسعة، حسب رويترز.

وفي مستهل تعاملات اليوم الأحد، هبطت المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%، ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير 2022.

وقبل خسائر اليوم الأحد، بلغت نسبة خسائر المؤشر الرئيسي منذ بداية العام 9%.

ويمثل رأس المال السوقي لبورصة “تل أبيب”، نحو 57% من حجم الناتج الإجمالي للدولة البالغ حجم اقتصادها 488 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

ورغم أن سوق الصرف الأجنبي مغلقة اليوم الأحد، كان الشيكل الإسرائيلي، قد انخفض نحو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات في الأيام الأخيرة، قبل إعادة فتح البرلمان الإسرائيلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة “ليدر كابيتال ماركتس”:” من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيرا سلبيا أكبر على الاقتصاد والميزانية العامة.

وأضاف: “من المرجح أن يضعف الشيقل بشكل حاد غدا ونرى احتمالا كبيرا أن يبيع بنك إسرائيل العملات الأجنبية في مرحلة ما”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات بالوزارة بسرعة لتوفير الميزانيات اللازمة لإدارة الحرب.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، السبت، عملية عسكرية كبرى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أطلقت عليها “طوفان الأقصى”، شكلت قصفا بالصواريخ، وتوغلا بريا، وجويا، وبحريا نحو الأراضي المحتلة.

فيما واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية وشنت قصفا عنيفا على قطاع غزة اليوم الأحد، واجتاح خلاله مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، عددا من البلدات الإسرائيلية وأسقطوا مئات القتلى وأسروا عددا غير محدد مما يهدد باندلاع حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط، حسب رويترز.

كما تبادلت إسرائيل، وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ اليوم الأحد، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى أو مصابين سواء في لبنان، أو إسرائيل بعد تبادل إطلاق النار اليوم.

وتفاعلت شركات طيران عالمية مع تلك الأحداث وألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، ومن بينها طيران الإمارات ولوفتهانزا، كما تم إغلاق بعض المطارات.

وأُغلقت المدارس ومنحت العديد من الشركات العاملين بها إجازة، وأغلقت معظم المتاجر باستثناء الأسواق التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية والصيدليات.

وقالت جمعية المصنعين الإسرائيليين إن المصانع لا تزال تعمل على الرغم من حالة الطوارئ لضمان عدم نقص الغذاء والمنتجات الأساسية الأخرى.

وقال رئيس الجمعية رون تومر:” ستستمر جميع الشركات في العمل قدر الإمكان رغم ظروف الطوارئ الصعبة والقصف الصاروخي ونقص العمال.. بفضل استقلال الإنتاج الإسرائيلي… حتى في أوقات الطوارئ، لن ينقص سكان إسرائيل أي شيء”.

ورفضت شركة إنتل، أكبر جهة توظيف ومُصّدر في إسرائيل، الإفصاح عما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر.

وقال متحدث باسم الشركة “نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتخذ خطوات لحماية ودعم عمالنا”.

وقالت شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية (تاور سيميكوندكتور) إنها تعمل كالمعتاد.

وقدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي، والتجاري، والسياحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 370، وإصابة 2200 جراء هجمات إسرائيل على القطاع، حسب رويترز.

وذكرت تقارير محطات التلفزيون الإسرائيلي أن مسلحي حركة حماس قتلوا ما لا يقل عن 400 إسرائيلي في الاشتباكات الممتدة منذ أمس السبت وحتى اليوم الأحد من بينهم ضباط كبار، نقلوا عدد آخر كرهائن لم يُعرف بعد.

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