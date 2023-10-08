إسرائيليون هاربون يسألون : أين كان الجيش؟

مع دوي الانفجارات وتطاير الرصاص فوق منزل تامير إيريز في مستوطنة ميفالسيم بالقرب من حدود قطاع غزة، كان تامير يسأل نفسه: “أين كان الجيش الإسرائيلي؟”. لقد فر تامير من المدينة وأطفاله يخفضون رؤوسهم حتى لا يتمكنوا من رؤية جثث القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا على يد المسلحين الفلسطينيين.

وقالت أديل رايمر، 68 عاماً، من مستوطنة نيريم قرب حدود غزة: “إنه أمر كبير، كبير، كبير، كيف أن الجيش لم يكن على علم بهذا الأمر، وأنه لم تكن هناك معلومات استخباراتية عنه، لقد تم القبض على أفراد الجيش وهم غافلون تماماً. أعيش هنا منذ عام 1975، ولم أشعر بالخوف قط على حياتي كما أشعر الآن”.

هكذا كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير عن العملية العسكرية الفلسطينية في محيط غزة، حمل عنوان: ” بعد الهجوم، إسرائيل في صراع مع سؤال: كيف يمكن أن يحدث هذا؟

وقال إيريز: “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى نتعافى من هذا اليوم”.

إن فشل إسرائيل في توقع هجوم يوم السبت الذي أدى إلى مقتل مئات الجنود والمدنيين واجتياح المسلحين للمسنوطنات، أدى إلى تحطيم الشعور الذي بني على جيشها واستخباراتها الذي تتبجح به. لقد تركت العالم يتساءل عن الخطأ الذي حدث، وجعل قادة إسرائيل يواجهون ضغوطاً للرد بقوة ساحقة.

وقال العديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين إن هجوم حماس فاجأ أيضاً إدارة بايدن.

قال الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، الذي قال إنه كان في إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك القيام بجولة دفاعية في إحدى المستوطنات في جنوب إسرائيل الذي اجتاحته حماس: “أنا واثق من أنه لم تكن لدينا معلومات”.

وقال مونتغمري إن ضابطاً أمريكياً كبيراً في المنطقة استقل طائرة وعاد إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، مما يعني أن ذلك لم يكن ليحدث لو علمت واشنطن أن هناك هجوماً قادماً.

وباستخدام الصواريخ والطائرات الشراعية والدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والقوارب، شن مقاتلو “حماس” من قطاع غزة هجوماً منسقاً أظهر مستوى غير متوقع من التطور.

ويبدو أن القوات الإسرائيلية قد فوجئت تماماً عندما استخدم مسلحو “حماس” في غزة الجرافات لهدم السياج الأمني مع إسرائيل وتدفقوا إلى داخل البلاد.

وقال بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسات في معهد الشرق الأوسط البحثي في واشنطن: “من الواضح أن هذه كانت عملية مخططة جيداً ولم تظهر بين عشية وضحاها، ومن المفاجئ أن إسرائيل أو أي من شركائها الأمنيين لم تكتشفها. من الصعب التفكير في فشل أمني بهذا الحجم في تاريخ إسرائيل الحديث”.

وقلل قادة أمنيون إسرائيليون من التهديد الذي تمثله “حماس” في الأشهر الأخيرة، حيث امتنعت الحركة عن المشاركة في الصراعات التي بدأها حليفها الأصغر في غزة، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وكان هناك شعور بأن إسرائيل، بفضل أنظمة الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، قد جعلت التهديد الرئيسي لغزة المتمثل في الصواريخ قصيرة المدى غير فعال.

في كثير من النواحي، كان الهجوم المفاجئ يوم السبت عبارة عن هجوم منخفض التقنية واعتمد على عنصر المفاجأة أكثر من الأسلحة المتقدمة. وتمكن المسلحون الفلسطينيون المسلحون بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية والمسدسات من التدفق إلى البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية بسهولة مدهشة.

وقال مئير إلران، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي ومقره تل أبيب: “إنه أمر لا يصدق. كان الجميع يتحدثون عن هدوء حماس واستقرارها. لقد تحطم هذا المفهوم الهيكلي برمته أمام أعيننا بطريقة قبيحة ومدمرة للغاية”.

ووصف جوناثان شانتزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، هجوم السبت بأنه فشل عسكري واستخباراتي ملحوظ من قبل إسرائيل.

وقال: “لقد بذل الإسرائيليون جهداً كبيراً لردع بناء الأنفاق وغيرها من وسائل اختراق الجدار، لقد تحطم ذلك مع هجوم السبت الذي أظهر نجاحاً استراتيجياً وتكتيكياً مفاجئاً لحماس ربما يكون مدعوما بدعم من إيران، لأنه من الصعب للغاية تصور تنفيذ عملية معقدة كهذه دون مساعدة من إيران. لم نر قط أي شيء من قبل هذه المجموعة يشير إلى القدرة أو حتى الرغبة في ضرب قلب إسرائيل بالطريقة التي نفذتها يوم السبت”.