إسبانيا أول دولة أوربية تستقبل سوريين تضرروا من الزلزال

أكدت تقارير وصول عدد من السوريين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي إلى مملكة إسبانيا.

وقالت صفحة “قصة سوري بالغربة” التي تتابع أخبار السوريين حول العالم “مهاجرون #سوريون من ضحايا الزلزال يصلون #إسبانيا

مهاجرون سوريون مع أطفالهم من ضحايا الزلزال المد مر يصلون اليوم من تركيا إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستضيف إسبانيا 89 لاجئاً سورياً تضرروا من الزلزال الذي وقع على الحدود بين تركيا وشمال سوريا”.

وحضّت الأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، مؤكدة أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى. وقد وجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وتستضيف تركيا نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري فرّوا من الحرب في بلادهم، وقد أثر زلزال السادس من فبراير/شباط الماضي على ما يقدّر بنحو تسعة ملايين شخص في تركيا، من بينهم أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري.

وقتل الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال الغربي السوري أكثر من 45 ألف شخص في تركيا بالإضافة إلى نحو ستة آلاف شخص في سورية، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني في البلدَين الجارين.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، أنّ “لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم”.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي “للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة”.

وأضاف أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة “في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا.. ومن شأن ذلك أن يكون “تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل”.

شكر رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إسبانيا على خطوتها، وقال: “نأمل برؤية جهود مماثلة بسرعة”.

ألمانيا

كانت ألمانيا من الدول الأوربية التي أبدت استعدادها في استقبال أتراك وسوريين من متضرري زلزال 6 فبراير/شباط لدى أقاربهم في ألمانيا لمدة 90 يوماً في حال كانت لديهم عائلات في البلد الأوروبي الغني.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم 11 فبراير/شباط الماضي، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في حال كانت لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر، آنذاك أيضاً، “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون إجراءات بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة أن سكان المناطق المنكوبة بسبب يمكنهم الحصول “على تأشيرات نظامية تسلم سريعاً وصالحة لثلاثة أشهر”.

وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

وبحسب تقرير سابق متعلق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء إلى السفارات الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة الأردنية عمان أو مدينة إسطنبول التركية.

ويقيم نحو 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، في حين بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بين 800 ألف ومليون شخص سوري منذ أن قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح حدود بلادها بين العامين 2015 و2016.