فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسرياضة

إسبانيا تخطف لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم من المنتخب الإنكليزي بهدفين لهدف

اقتنصت إسبانيا اللقب الأوروبي عن جدارة مع أداء بارع حرم منتخب إنكلترا من العودة الظافرة بالكأس

فريق التحرير by فريق التحرير

بعد أن افتتح نيكو وليامز هدف اسبانيا في بداية الشوط الثاني، جاء الرد من منتخب إنكلترا بتوقيع كول بالمر في الدقيقة 73، ونجح البديل ميكيل اويارزابال في الدقيقة 86 بحسم المباراة واللقب. وهو الذي تلاه التتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي لأسبانيا، ليسدل الستار على النسخة الـ17 من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

واتسم الشوط الأول بالأداء الباهت واللعب الدفاعي الحذر و الممل من الجانب الإنكليزي فيما هيمنت أسبانيا، وتبدل حال المباراة في الشوط الثاني في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة في شوطها الثاني من النهائي، والتي أدارها الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه البالغ 35 عاما.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...