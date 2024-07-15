إسبانيا تخطف لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم من المنتخب الإنكليزي بهدفين لهدف

بعد أن افتتح نيكو وليامز هدف اسبانيا في بداية الشوط الثاني، جاء الرد من منتخب إنكلترا بتوقيع كول بالمر في الدقيقة 73، ونجح البديل ميكيل اويارزابال في الدقيقة 86 بحسم المباراة واللقب. وهو الذي تلاه التتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي لأسبانيا، ليسدل الستار على النسخة الـ17 من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

واتسم الشوط الأول بالأداء الباهت واللعب الدفاعي الحذر و الممل من الجانب الإنكليزي فيما هيمنت أسبانيا، وتبدل حال المباراة في الشوط الثاني في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة في شوطها الثاني من النهائي، والتي أدارها الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه البالغ 35 عاما.