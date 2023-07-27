فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إسبانيا تمنح جنسيتها للاعبة شطرنج إيرانية مصنفة 15 عالمياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شطرنج سارا خادم الشريعة

منحت مدريد الجنسية الإسبانية إلى سارا خادم الشريعة لاعبة الشطرنج الإيرانية التي لجأت إلى أراضيها بعدما شاركت في كانون الأول/ديسمبر في دورة عالمية من دون أن تضع الحجاب على ما أفاد مصدر رسمي.

وأوضحت وزيرة العدل الإسبانية بيلار يوب في الجريدة الرسمية “نظرا إلى الظروف الاستثنائية بشأن السيدة ساراسادات خادم الشريعة” وهو اسمها الكامل “منحتها للتو الجنسية الإسبانية”.

واتخذ القرار الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء على ما أوضح المصدر نفسه.

وتبلغ اللاعبة 26 عاما وتحمل لقب استاذ كبير في الشطرنج ومصنفة 15 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج. وقد شاركت في كانون الأول/ديسمبر 2022 في كأس العالم للشطرنج السريع في كازاخستان من دون وضع الحجاب الالزامي للنساء في إيران.

وقالت في مقابلة مع وكالة فراس برس في شباط/فبراير إنها أقدمت على ذلك دعما لحركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر الماضي إثر توقيفها من قبل الشرطة بسبب مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقالت قريبة لها أنها ستتعرض للتوقيف في حال عودتها إلى إيران. فقررت سارا خادم عندها التوجه إلى إسبانيا مع زوجها وطفلها حيث يعيشون راهنا.

واستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كانون الثاني/يناير سارا خادم وقد خاض معها جولة شطرنج.

في العام 2020، منعت عن السفر لمدة ستة أشهر بسبب انسحابها من المنتخب الوطني الإيراني. وأرادت بذلك الاحتجاج على حادث وقع عندما اسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية “عن طريق الخطأ” بحسب طهران، طائرة بوينغ أوكرانية ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

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