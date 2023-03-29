إسبانيا تتلقى أول خسارة تحت قيادة مدربها الجديد

سجل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ثنائية جديدة وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإسباني 2-صفر الثلاثاء ملحقاً به خسارته الأولى بإشراف مدربه الجديد لويس دي لا فوينتي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفرض ماكتوميناي نفسه نجماً للمباراة الثانية توالياً بعدما سجل هدفين من ثلاثية بلاده أمام قبرص في الجولة الأولى من التصفيات، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين

وتصدرت اسكتلندا المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، فيما تحتل النرويج المتعادلة مع جورجيا 1-1 الثلاثاء، بعد خسارتها أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في مستهل التصفيات،المركز الرابع برصيد نقطة بالتساوي مع جورجيا التي خاضت مباراتها الأولى بعدما غابت عن الجولة الأولى.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.

FULL TIME: Scotland 2-0 Spain.



A HUGE performance from Steve Clarke's team ?



Two goals from Scott McTominay either side of half time means it's two wins out of two to start our European Qualifying campaign!#SCOESP pic.twitter.com/EjIrrBR76R — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 28, 2023

وأجرى المدرب الجديد لمنتخب «لا روخا» دي لا فوينتي الذي حلّ بدلاً من لويس إنريكي عقب الخروج المخيّب من مونديال قطر في ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح صفر-3 بعد تعادلهما سلباً، 8 تبديلات مقارنة مع المباراة التي فاز بها على النرويج السبت.

على ملعب هامبدن بارك، افتتحت اسكتلندا التسجيل بعد مرور 7 دقائق بعدما سقط المدافع بيدرو بورو على الجهة اليسرى ليستفيد أندرو روبرتسون ويمرر الكرة إلى الخلف لماكتوميناي داخل المنطقة الذي سدد في شباك الحارس أريسابالاغا كيبا.

وكاد منتخب «لا روخا» يعادل النتيجة، إلا أن رأسية خوسيلو صاحب هدفين في غضون 106 ثوانٍ أمام النروج، اصطدمت بالعارضة (23).

وحاول بورو تعويض الخطأ الذي ارتكبه فسدد كرة من 25 متراً بقدمه اليمنى صدها بصعوبة الحارس أنغيس غون (29)، قبل أن يفوز الاسكتلندي ليندون دايكس بصراعه مع غارسيا ويدخل المنطقة ويسدد كرة ساقطة «لوب» مرت فوق المرمى قبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول (45+1).

وأضاف ماكتوميناي الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من كيران تييرني اعترضها الدفاع الإسباني، وتابعها لاعب «الشياطين الحمر» على الطاير في الشباك (51).

وانقذت عارضة الحارس كيبا إسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة حرة نفذها جون ماكغين (57).

وضمن المجموعة ذاتها، فشل المنتخب النرويجي من دون نجمه المهاجم العملاق إرلينغ هالاند الغائب للاصابة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بعدما سقط في فخ التعادل أمام جورجيا 1-1.

وتحضرت جورجيا الساعية للتأهل إلى نهائيات احدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها لمباراتها القارية بفوز ساحق على منغوليا 6-1 ودياً السبت.

وساهم المدرب الفرنسي ويلي سانيول في تطور المنتخب الجورجي في الأشهر الـ 12 الأخيرة إذ قاده إلى التصنيف الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم.

ومنذ خروجها من دور المجموعات في عام 2000، فشلت النرويج في التأهل إلى نهائي كأس أوروبا 5 مرات، في حين لم تحقق سوى فوز يتيم في مبارياتها الست الاخيرة في مختلف المسابقات.

وفشلت النرويج في الخروج فائزة أمام جورجيا بعدما سبق لها أن انتصرت في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما، علماً أن اللقاء الأخير بينهما، قبل هذه الأمسية، يعود إلى مايو 1999 في تصفيات كأس أووروبا 2000 (فازت النرويج 1-صفر).