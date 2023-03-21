(أريبيان بزنس) – أعلنت أمانة محافظة جدة غرب المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها باشرت في إزالة مبان وأسوار على الواجهة البحرية وذلك بعد إلغاء صك الأرض المخالفة للأنظمة وإصدار حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة.

وقالت أمانة محافظة جدة في تغريدة عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء “#أمانة_جدة تباشر إزالة مباني واسوار على #الواجهة_البحرية بأبحر الشمالية، بمساحة تقدر بأكثر من 5 الاف متر مربع، وذلك بعد إلغاء صك الأرض المخالفة للأنظمة وإصدار حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة”.

#أمانة_جدة تباشر إزالة مباني واسوار على #الواجهة_البحرية بأبحر الشمالية، بمساحة تقدر بأكثر من 5 الاف متر مربع، وذلك بعد إلغاء صك الأرض المخالفة للأنظمة وإصدار حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة. pic.twitter.com/wSZImvCNMn — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) March 21, 2023

وكانت المحكمة العليا في الرياض؛ وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، أصدرت، حديثاً، قرارات وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، يوم الأحد الماضي، إن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى صكوك مجهولة الملكية.

وذكرت مصادر الصحيفة أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، وحماية أراضي الدولة.

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امانة جدة تباشر اعمال ازالة تعدي " سور وملاحق" على الواجهة البحرية في ابحر الشمالية وذلك بعد الغاء صك الارض الصادر بطريقة غير نظامية على مساحة اكثر من 5 الاف و 500 متر مربع، وصدور حكم قضائي بإخلاء الموقع وتسليمه للامانة pic.twitter.com/uZpOQoj0dg — عدّاد جدة (@3adad) March 21, 2023

وأضافت أنه تم رصد مواقع على طبقة الصكوك الملغاة، بحسب قرار محاكم الاستئناف، ووفقاً لما رصدته كتابات العدل من مخالفات جرى الرفع بها، في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة.

ورصدت محاكم الاستئناف مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.

حماية المرافق العامة في السعودية

شهدت ساحات المحاكم السعودية، في السنوات الأخيرة، حالة استنفار فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق الصكوك، وحجج الاستحكام المخالفة.

وتعالج وزارة العدل السعودية باهتمام “موضوع الصكوك التي تم رصدها على مساحات كبيرة وبشكل غير نظامي، وتتعاون في هذا الإطار مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة، وتتم المعالجة عبر القضاء المختص وفق توجيهات عليا”.

وألغت المحكمة العليا بالتنسيق مع محاكم الاستئناف، مؤخراً، صكوكاً وحجج استحكام غير نظامية وقررت نقلها إلى أملاك الدولة، وتنوعت مساحات الصكوك، وشملت عدة مناطق في المملكة، عقب صدور أوامر قضائية بذلك، وجرت دراسة سجلات وأصول تلك الصكوك وثبت وجود مخالفات نظامية وشرعية عليها، وتنوعت المخالفات بين استخراجها بطرق مخالفة للنظام أو زيادة المساحة فيها أو صدورها من خارج الولاية المكانية للعقار.

وأصدرت محاكم قرارات بالحجز التحفظي على عدد من الصكوك وحجج الاستحكام بمساحات كبيرة وخاطبت كتابات العدل للتحقق من نظاميتها عقب رصد ملاحظات عليها.

وأجازت محاكم الاستئناف جملة من الإجراءات الخاصة بسلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بعدد من الصكوك وحجج الاستحكام ذات مساحات متفاوتة في عدد من المحافظات، التي أحيلت إليها من محاكم الدرجة الأولى للنظر فيها، إما بمعالجة وتصحيح بعض الجزئيات أو إلغاء تلك الحجج والصكوك إذا تبين استخراجها بطرق مخالفة.