إريك تين هاغ غير راض عن التحكيم

شن الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم هجوما على التحكيم “غير المتناسق” عقب طرد لاعبه البرازيلي كاسيميرو مرتين في غضون 5 أسابيع.

وتلقى كاسيميرو بطاقة حمراء خلال المباراة التي تعادل فيه مانشستر يونايتد سلبياً مع ضيفه ساوثهامبتون الأحد، ضمن المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستعاد مانشستر يونايتد بعضا من اتزانه عقب خسارته القاسية 0-7 أمام مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في المرحلة الماضية للمسابقة، وذلك عقب فوزه الكبير 4 -1 على ضيفه ريال بيتيس الإسباني، يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، لكن الفريق الأحمر صدم جماهيره بتعادل محبط مع متذيل جدول ترتيب الدوري الإنكليزي.

وتلقى كاسيميرو بطاقة حمراء في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي كشفت عن قيام لاعب وسط يونايتد بالتحام عنيف ضد كارلوس ألكاراز، لاعب ساوثهامبتون خلال إحدى الكرات المشتركة بينهما.

وأبدى تين هاغ امتعاضه من قرار أندريه مارينر، حكم الفيديو المساعد، الذي نفذه الحكم أنتوني تايلور، الذي أدار المباراة، معربا عن رفضه أيضا لقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء على ساوثهامبتون، بعد ما لمست الكرة يد كايل ووكر-بيترز، لاعب الضيوف داخل منطقة جزاء فريقه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تين هاغ قوله عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب (أولد ترافورد)، “عدم الاتساق (يعني) أن اللاعبين لم يعودوا يعرفون ما هى القواعد “.

وأضاف تين هاغ “في بعض المباريات الأخرى يتم احتساب بعض الحالات المشابهة ركلات جزاء فما هى القواعد التي يسير عليه الحكام. أعتقد أن اللعبة تستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء بوضوح”.

وتابع تين هاغ أن لديه “بعض الأسئلة” حول الحكم، فيما يتعلق بحصول كاسيميرو على بطاقة حمراء للمرة الثانية منذ انضمامه لمانشستر يونايتد.

وحصل كاسيميرو (31 عاماً) على البطاقة الحمراء الأولى خلال فوز مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس الشهر الماضي، ليواجه الآن خطر الإيقاف 4 مباريات.

وأكد تين هاغ “هناك قرار آخر يبدو متناقضا. التحكيم قادم في بداية الموسم بسياسة مفادها : إننا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن نقوى هنا، نريد القوة”.

وتابع “كاسيميرو خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، التي تتجاوز 500 مباراة لم يحصل على بطاقة حمراء مطلقا والآن لديه بطاقتان”.

وتابع “إنه يلعب بقوة لكن في إطار الالتزام بالروح الرياضية، وفي تلك اللعبة أيضا يلعب بشكل نظيف، مثلما كان الحال عند تم طرده في لقاء كريستال بالاس. لذلك فالأمر قابل للنقاش”.

بهذا التعادل، بقي مانشستر يونايتد في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 50 نقطة، في حين ظل ساوثهامبتون في قاع الترتيب برصيد 22 نقطة.