استطلاع رأي: إردوغان يتخلف عن كليجدار أوغلو في انتخابات تركيا

أظهر استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتخلف عن منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد، وفقاً لوكالة “رويترز“.

وبحسب استطلاع الرأي، بلغت نسبة تأييد إردوغان 43.7% مقابل 49.3% لكليجدار أوغلو، مما يعني أن الرئيس التركي يفتقر إلى الأغلبية المطلوبة للفوز في الجولة الأولى ويشير إلى أن الانتخابات ستشهد جولة إعادة بين الاثنين في 28 أيار/مايو.

وتعزز النتائج الانطباع بأن إردوغان يواجه في الانتخابات المرتقبة أكبر تحد في فترة حكمه التي استمرت عقدين. وتتفق إلى حد كبير مع بعض استطلاعات الرأي الأخرى التي أشارت إلى تقدم كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي.

وتعقدت مهمة إردوغان بسبب أزمة تكاليف المعيشة التي نجمت عن تراجع الليرة وارتفاع التضخم والزلزال المدمر في شباط/فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وترك الملايين بلا مأوى.

وقدّر الاستطلاع الذي أُجري في السادس والسابع من أيار/مايو أن نسبة التأييد للمرشحين الآخرين بلغت 4.8% لسنان أوغان و 2.2% لمحرم إنجه. وقالت كوندا إن غالبية ناخبيهما يميلون إلى التصويت لصالح كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في جولة ثانية.

كما أظهر استطلاع أجرته شركة متروبول أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية، وأشار إلى أن كليجدار أوغلو سيحصل على 49.1% وإردوغان 46.9%. وفي جولة الإعادة، أظهر استطلاع الرأي فوز كليجدار أوغلو بنسبة 51.3%.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أظهر استطلاع كوندا أن نسبة تأييد تحالف إردوغان الحاكم ستبلغ 44% مقابل 39.9% لتحالف المعارضة الرئيسي.

ومن المتوقع أن يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يدعم كليجدار أوغلو، دور “صانع الملوك”.