ترتفع أسعار العملة الأمريكية الدولار في سوريا بوتيرة غير مسبوقة بشكل شبه يومي لتسجل صباح كل يوم جديد رقماً قياسياً جديداً جراء سياسات مصرف سورية المركزي ما يعني بالنتيجة مزيداً من التضخم ومزيداً من اتساع شرائح الفقراء والجائعين في البلد الذي أنهتكه الحرب على مدى 12 سنة.

وحدد مصرف سورية المركزي اليوم الاربعاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9000 ليرة للدولار الواحد، و9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.