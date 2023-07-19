إرتفاع اسعار السجائر في مصر

أعلنت شركة فيليب موريس، مصر، قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن «HEETS» والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit وMarlboro وL&M» بكافة أنواعها.

وقال على كرمان، المديرالعام لفيليب موريس مصر والمشرق، في بيان، اليوم الأربعاء: «تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها».

وجاءت قائمة أسعارمنتجات فيليب موريس مصر الجديدة بعد الزيادة بنحو:

سعر ميريت «Merit» بأنواعها 64 جنيها.

سعر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 59 جنيها.

سعر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 49 جنيها.

سعر ال أند ام «L&M» بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

وأكدت فيليب موريس مصر في بيان، التزامها بتزويد السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية، مناشدة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.

وأوضحت، أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز «QR Code» الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن، وتناشد الشركة المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.