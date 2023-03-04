أكد مستشار أسري سعودي وجود أطفال مرضى نفسيون وعقليون في المملكة العربية السعودية بسبب إدمانهم على الأجهزة الإلكترونية الذكية.

وقال الدكتور أحمد المسند، لقناة “الإخبارية” السعودية، نعم هناك أطفال مرضى نفسيون وعقليون في المملكة نتيجة إدمانهم على الأجهزة الذكية. دون أن يعط أرقاماً عن أعدادهم.

فيديو | المستشار الأسري د. أحمد المسند: في المملكة أطفال مرضى نفسيًّا وعقليًّا بسبب إدمان الأجهزة الذكية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9u0w9tE9uH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2023

وكان باحثون كنديون أجروا تحليلاً إحصائياً لنتائج تجمع دراسات علمية متعددة حول استخدام الهواتف الذكية الذي ينطوي على مشاكل، مع التركيز على الشباب، وأظهرت النتائج أن استخدام الهواتف الذكية المثير للمشاكل آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت النتائج تسجيل الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا أعلى معدلات استخدام للهواتف الذكية، بينما سجلت ألمانيا وفرنسا أقلها.

واعتمدت نتائج الدراسة على بيانات عن استخدام الهواتف الذكية بين العامين 2014 و2020 مما يقرب من 34 ألف مشارك من 24 دولة حول العالم.

وتراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاماً لأنهم يميلون إلى الحصول على أعلى وقت أمام الشاشة ومعدلات ملكية الهواتف الذكية.