إدراج عملة مشروع الميتافيرس إيفردوم للتداول على ثاني أكبر منصة تداول للأصول الرقمية

أعلنت شركة الميتافيرس إيفردوم Everdome اليوم عن موعد إدراج عملتها الرقمية دوم DOME في إحدى أهم منصات التداول عالمياً أو كي إكس OKX. وأوضحت الشركة في بيانها أنه سيتم إدراج وبدء تداول عملتها DOME، اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 على OKX.

وتصنف منصة OKEx على أنها بورصة رائدة في مجال العملات المشفرة، حيث تتيح للمستثمرين أكثر من 250 أصل رقمي للتداول وتحتل المرتبة الأولى منذ فترة طويلة في أحجام تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. وبحسب تقارير، فقد أصبحت مؤخرًا ثاني أكبر منصة تداول فورية للعملات المشفرة في العالم.

هذا وتطور شركة Everdome عالم ميتافيرس تصفه بأنه العالم الموازي الأكثر واقعية على الإطلاق، حيث سيتمكن الأشخاص والعلامات التجارية والشركات التي تتطلع إلى الترويج لخدماتها أو علاماتها التجارية أو منتجاتها بأعلى جودة من جعل مشروع Everdome المكان الأمثل لعرض تجربتهم بأفضل صورة و بناء تجربة web3 ذات جودة عالية.

وتعليقاً على خبر الإدراج، قال روبيرت جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةEverdome و Metahero: “نعمل جاهدين على ترسيخ مكانة عالمنا الموازي Everdome ضمن قائمة النخبة لأفضل العوالم الموازية وفي جعبتنا الكثير لدعم هذا التوجه. وأضاف: “نرى في هذا الإدراج خطوة أساسية في إطار وضع DOME في مسارها نحو التبني الجماعي”

وتسير شركة Everdome لخلق عالم ميتافيرس واقعي للغاية ومغاير عن المشاريع الحالية ذات الطابع الكرتوني، مما يساعد في النهاية على تحديد تجربة الإنترنت في المستقبل.

يذكر أن Everdome مشروع ميتافيرس جديد، قام بتأسيسه روبيرت جرن الرئيس التنفيذي لمشروع ميتاهيرو. وينظر إلى Metahero على أنه مشروع مكمل لمشروع Everdome، حيث يعتمد على تقنية المسح فائق الدقة ليوفر بدوره Everdome وجهة الميتافيرس الأفضل للأفاتارات والمجسمات الواقعية الممسوحة عبر تقنية Metahero.