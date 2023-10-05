أعلنت شركة “العثيم للاستثمار” توقيع اتفاقية مع “السعودي الفرنسي كابيتال” تتولى بموجبها “السعودي الفرنسي” مهام المستشار المالي ومدير عملية بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول السعودية.



وقالت “العثيم للاستثمار” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في سياق استراتيجية شركة العثيم للاستثمار التوسعية وحرصها الدائم على النمو والتطور في مختلف القطاعات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة.





وتوقعت “العثيم للاستثمار” أن يسهم الاتفاق في تعزيز مسيرة نجاح الشركة وزيادة فرص نموها المتصاعد وتنوع أنشطتها، كما يمكّن من استمرار أدائها القوي والتي تحظى بمركز مالي مستقر.





وتعمل “العثيم للاستثمار” بنموذج أعمال متنوع ومتعدد الأنشطة الاستثمارية يشمل المراكز التجارية الكبرى، والضيافة، والاستثمار العقاري، والترفيه والسينما، والأزياء، والمطاعم والكافيهات وغيرها ولها 12 مجمعاً تجاريا باسم “العثيم مول”.





كما يندرج تحتها عدد من الشركات أبرزها شركة العثيم للترفيه، وشركة العثيم للأزياء، وشركة العثيم فود، وشركتين للسينما، وشركة للضيافة بالإضافة إلى شركة العثيم للاستثمار العقاري.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، مشعل بن عميره، إن الانضمام إلى منظومة الشركات المدرجة في السوق السعودية يدفع بالشركة إلى تحقيق خططها التوسعية وتنفيذ استراتيجيتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتطلب شركات وكيانات عملاقة ومؤثرة تواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.





وأشار بن عميره إلى ضرورات خطة الشركة التوسعية وإطلاقها العديد من المشاريع المتكاملة الجديدة التي تتسم بالشمول في الأنشطة والانتشار الممنهج بدخول مناطق جديدة في أنحاء المملكة فضلاً عن اختيار الفرصة المواتية والوقت المناسب لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية في تداول السعودية لتعظيم الفائدة المرجوة.





وأضاف أن “العثيم للاستثمار” كشفت مؤخرا عن محفظة مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، والتي شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة، حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع، بما في ذلك 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال.





وتضم محفظة “العثيم للاستثمار” أيضا أكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن (الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل، حائل، الخرج، جيزان، القريات، خميس مشيط، المذنب، المدينة المنورة، وبريدة).