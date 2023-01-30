إدانة 9 مسؤولين كبار في الشركة السعودية لصناعة الورق وتغريمهم 1.8 مليون ريال

أعلنت سلطات سوق الأسهم السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار مسؤوليها التنفيذيين فيها وتغريمهم 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار).

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمس الأحد، أن الأعضاء هم بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد.

وأضاف البيان أنه قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/06/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/09/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم:

– توقيع غرامة على بدر بن سليمان بن حمد الصليع، بقيمة 200 ألف ريال (53 ألف دولار) ، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على سعد بن عماش بن سعد الشمري، بقيمة 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

– توقيع غرامة على سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على حسان بن مريزن بن علي عسيري، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على فهد بن محمد بن صالح الداود، بقيمة 300 ألف ريال (26600 دولار)، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

– توقيع غرامة على وليد بن محمد بن جاسر الشبانات، بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على واثق محمد حسن شحاده (غيابياً)، بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على فهد بن سعد بن محمد الشعيبي، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

– توقيع غرامة على عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيدن بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الامانة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وتأسست الشركة السعودية لصناعة الورق في العام 1989 وأدرجت في البورصة السعودية في 2006، وتعمل في تصنيع المناديل والورق الصحي، وتبيع منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية، وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 137 ألف طن، بحسب موقع الشركة الرسمي، وموقع البورصة السعودية.