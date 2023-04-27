إدانة عصابة حاولت تهريب 130 مليون دولار إلى دبي بـ88 رحلة طيران

أصدرت محكمة بريطانية ، الثلاثاء ، أحكامًا بالإدانة على 11 من مواطني المملكة المتحدة بتهم تهريب أموال، بينهم كل من بياتريس أوتي وجوناثان جونسون وجو إيما لارفين، وذلك بفضل تنسيق السلطات الإماراتية لضبطهم فيما يعتبر أكبر عملية غسل أموال بتاريخ وكالة مكافحة الجريمة البريطانية.

قامت الشبكة الإجرامية بتهريب حقائب مليئة بالنقود من المملكة المتحدة بقيمة 130 مليون دولار، إلى دبي مخبأة داخل حقائب سفر على متن رحلات درجة الأعمال، وذلك خلال 83 رحلة منفصلة بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020 ، أشرف عليها زعيم العصابة عبد الله الفلاسي ، 47 عامًا ، الذي سجن لأكثر من تسع سنوات في يوليو من العام الماضي.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (NCA) ، أنها تلاحق ميشيل كلارك وهي امرأة تدير مجموعة من مشاهير الشبكات الاجتماعية على واتس اب (مجموعة باسم صن شاين أند لوللي بوبس Sunshine and Lollipops)

The NCA has dismantled a network of criminal cash couriers that laundered more than £100m by smuggling it out of the UK to Dubai in the UAE.



Full story ➡️ https://t.co/fuCYp07pj8 pic.twitter.com/irWXinlDW3 — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) April 26, 2023

وأعلنت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) أنها تلاحق ميشيل كلارك، بعد أن ساهمت السلطات في الإمارات العربية المتحدة بعمليات التنسيق الأمني لضبط أفراد العصابة في المملكة المتحدة والمساعدة في ضبط وإدانة ضد مهربي الأموال.

وحصل كل مهرب حمل النقود (الذين يشار إليهم بالبغال) حوالي 3700 دولار عن كل رحلة وسافروا على متن رحلات درجة الأعمال التي تتيح وزنا أكبر من الأمتعة الإضافية. وشكلت العصابة مجموعة واتساب للتخطيط لزيارات غسيل الأموال. سافر أوتي ، الذي قُبض عليه في أعقاب مداهمات وكالة الأمن القومي في مايو 2021 ، من هيثرو إلى دبي مرتين في يوليو وأغسطس من ذلك العام ، حيث قام بتمرير سبع حقائب تحتوي على 4.2 مليون دولار. شارك أوتي في الترتيبات اللوجستية لـ 16 رحلة أخرى ، مما ساعد على توضيب النقود في حقائب السفر ، ومرافقة المسافرين إلى مطار هيثرو وجمع الحقائب الفارغة عند عودتهم حتى يمكن استخدامها مرة أخرى.

وجرى القبض على لارفين وجونسون في مطار مانشستر في مارس 2022. جمعت الشبكة الأموال النقدية من الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والتي يُعتقد أنها أرباح تجارة المخدرات.

تم بعد ذلك تعبئة الأموال وإفراغ أكياسها من الهواء وفصلها في حقائب تحتوي كل منها عادةً على حوالي 625 ألف دولار بوزن 40 كيلوجرامًا. تم رشه أكياس النقود بالقهوة أو معطرات الجو في محاولة لمنع كلاب وتضليلها عند الكشف لى الحقائب لدى أفراد الجمارك. ويخضع حاليا عدد من المهربين البريطانيين للتحقيق في الإمارات العربية المتحدة ولا يمكنهم المغادرة حتى تكتمل التحقيقات من قبل السلطات الإماراتية.