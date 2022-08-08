“إدامة” تفتتح أول منشأة من نوعها لإعادة تدوير النفايات في السعودية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أن شركة إدامة للحلول العضوية، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير النفايات العضوية في “كاوست”، قد افتتحت رسمياً منشأة إعادة التدوير الجديدة الخاصة بها داخل مدينة الأبحاث والتقنية في الحرم الجامعي لجامعة “كاوست”. وتعد هذه المنشأة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية التي تستخدم تقنيات لمعالجة النفايات وحلول الزراعة الصحراوية، وهي ابتكارات مهمة تدعم أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030.

ويتم ارسال معظم النفايات في المملكة إلى مكبات خاصة لدفنها، وهي تمثل تهديداً للبيئة والصحة العامة، وتشكل عبئاً اقتصادياً على القطاعات الحكومية العامة والشركات. كما تشكل النفايات العضوية منها حوالي 65%، وينتج عن تراكمها انتشار غازات دفيئة خطرة مثل الميثان الذي يلوث الهواء ويتفاعل مع أنواع النفايات الأخرى لإنتاج مركبات ثانوية ضارة مثل الرشاحة، وهي سائل خطر يلوث التربة الجوفية ومصادر المياه.

تساعد تقنيات “إدامة” على مكافحة هذه التهديدات من خلال استخدام علم الأحياء الدقيق في عملية التسميد لتحويل النفايات العضوية إلى منتجات عالية القيمة للزراعة الصحراوية وزراعة الأشجار وترميم الأراضي. يشار الى أن منشأة “إدامة”، التي تم تطويرها بالتعاون مع إدارة المرافق في جامعة “كاوست” ستعمل على إعادة تدوير 100% من نفايات الجامعة الغذائية والخضراء، لإنتاج حوالي 4500 متر مكعب من محسنات التربة عالية الجودة، فضلاً عن المواد الأخرى المفيدة للتربة الرملية المحلية. وبهذه المنشأة تصبح “إدامة” الشركة المحلية الوحيدة التي تتمتع بخبرة عملية ومعرفة متعمقة بصناعة إعادة تدوير النفايات العضوية.

وبهذه المناسبة قال البروفيسور كيفين كولين، نائب رئيس كاوست للابتكار: “يسعدنا أن نرى النمو والتطور اللافت لشركة إدامة للحلول العضوية منذ إنشائها في كاوست، والذي يجسده افتتاح أولى منشأتها التي نعول عليها في تغيير كيفية قيام الجامعة بإعادة تدوير نفاياتها العضوية وفي الوقت نفسه تساهم في إعادة تشكيل مستقبل إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية”.