إدارة ترامب توسع المنتجات الخاضعة للتعرفة وتكشف عن 150 مليار دولار من عائداتها

نشر البيت الأبيض تدوينة احتفالاً بمكاسب التعرفة الجمركية أشار فيها بالقول:” الأرقام تتحدث عن نفسها: أكثر من 150 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية”، فيما وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتشمل مئات المنتجات المشتقة. أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة 407 رموز جمركية جديدة إلى قائمة السلع الخاضعة لرسوم إضافية، ستدخل حيز التنفيذ في 18 أغسطس. أوضح ترامب أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم الصناعة المحلية الأمريكية، مشيراً إلى أن معدلات الرسوم ستبدأ منخفضة ثم ترتفع بشكل حاد لاحقاً لإعطاء الشركات وقتاً لتطوير قدراتها الإنتاجية. وكان ترامب قد فرض سابقاً رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، قبل أن يضاعفها إلى 50%. كما أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم إضافية على واردات أشباه الموصلات، متبعاً النهج نفسه الذي طبقه على قطاعات أخرى مثل السيارات والأدوية.

تأثير الرسوم على الاقتصادات العالمية:

اليابان: أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على الصادرات اليابانية، خاصةً في قطاع السيارات. فقد سجلت الصادرات اليابانية أكبر تراجع لها في 4 سنوات. ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري خفض الرسوم على السيارات إلى 15%، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من النسبة الأصلية البالغة 2.5%.

بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على معظم الصادرات السويسرية، مما أضر بقطاعات رئيسية مثل الساعات والآلات الصناعية والشوكولاتة. الهند: يواجه المصدرون الهنود تحديات كبيرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، خاصةً بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وقد أدى هذا إلى توقف بعض شركات تكرير النفط الهندية عن طلب شحنات النفط الروسي، في انتظار توضيح بشأن هذه الرسوم.

وفي سياق متصل، هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند إذا لم تسر المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشكل جيد. وطلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إما فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تتاجر مع روسيا أو التوقف عن انتقاد سياستها تجاه الصراع. وتهدف الهند والصين إلى تعزيز العلاقات التجارية بينهما لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تبدأ الدولتان محادثات بشأن التجارة في السلع الأساسية.

ونشر مستشار التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتر نافارو تدوينة احتفاء بترامب والتعرفة الجمركية.

