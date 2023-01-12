كشف تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية عن وجود رسائل بين أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة السابق الذي كان يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، تصف نجم الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بأوصاف مشينة وعبارات مقذعة لا تليق بأسطورة النادي الذي حقق الكثير من الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري لبرشلونة.

ونشرت الصحيفة رسائل مسرّبة من تطبيق “واتساب” بين بارتوميو ورئيس الشوؤن القانونية في اليوم الذي تسرب فيه عقد ميسي للإعلام.

وبدأ الأمر حينما سرّبت “إل موندو” تفاصيل عقد ميسي الأخير مع النادي يوم 31 كانون الثاني/يناير 2021، حينها أكدت الصحيفة أن ميسي قال لبارتوميو أثناء جائحة كورونا أنه يمكنه تقليل راتب أي لاعب بالفريق باستثناء صديقه الأوروغوياني لويس سواريز.

تسريب عقد ميسي مع برشلونة كان السبب

وأرسل رومان غوميز بونتي رئيس الشوؤن القانونية في إدارة بارتوميو رسالة إلى الأخير قال له بها: “لا يمكنك أن تكون شخصاً جيداً مع هذا (الفأر)، النادي أعطى له كل شيء وقد كرّس حياته من أجل التحكم في القرارات المصيرية والانتقالات وعقود الرعاية لمصالحه الشخصية”.

وأضاف: “وفوق كل ذلك، تراكم الابتزاز والفظاظة الذي عانينا منه في النادي من هذا (القزم الهرموني) الذي يدين لبرشلونة بحياته وتخلى عن النادي في وقت الأزمة. وتمنى بونتي في نهاية رسالته أن يرحل ميسي عن النادي.

ورد بارتوميو قائلًا: “أوافق على أشياء كثيرة، لكن هذا النوع من الأمور – تسريب العقد – يضر بصورة النادي أولاً”.

وإذا كانت تسريبات “إل موندو” حقيقية فإن عقد ميسي الأخير مع برشلونة جعله يجني أكثر من 555 مليون يورو على مدار أربعة مواسم (العقد الرياضي الأعلى ربحًا على الإطلاق حينها)، حتى انتهى في حزيران/يونيو 2021.

وبعد فشل برشلونة في التعامل مع سقف الرواتب في الدوري الإسباني، أنهى النادي علاقة استمرت 20 عاماً مع اللاعب الأسطوري الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في انتقال بشكل مجاني.