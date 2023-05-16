إحدى مشاهير الشبكات الاجتماعية تخوض أحداثا درامية أشبه بالماتريكس وأكثر منها إثارة

تضج الشبكات الاجتماعية منذ عدة أيام بأنباء إنهيار زواج إحدى مشاهير السوشال ميديا واسمها لمى الأصيل التي كانت مع زوجها تملء الفضاء الافتراضي وتشغل الناس، وليست لمى مجرد إحدى مشاهير الشبكات الاجتماعية فهي ناشطة سورية لمع اسمها بمبادرات غوث ضحايا الزلزال في الشمال السوري وغيرها.

ولم تكن الاحداث الأخير إلا ذروة دراماتيكية كبيرة لأحداث لم يعد ممكنا تمييزها مجرياتها الحقيقية عن الأحداث والمزاعم المفتعلة بغرض زيادة عدد المشاهدات واستجداء للتكسب من الأزمات العائلية.

تتصدر لمى الترند وأحاديث الناس بعد كشفها قيام زوجها بعقد قرانه على فتاة في ماليزيا والزواج عليها. وظهرت لمى في مقطع فيديو وهي منهارة في البكاء، لتبدأ حلقات تنافس أشد المسلسلات إثارة مع قيامها برفع دعوى قضائية ضد زوجها في الولايات المتحدة حيث يمنع تعدد الزوجات ويعاقب مرتكبو ذلك بالسجن وعقوبات صارمة أخرى.

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وبسؤال إحداهن ممن انهمكوا بمتابعة القضية بشغف كبير، ماذا لو كانت كل ذلك مفتعلا؟ أجابت غاضبة برد مقتضب ينفي ذلك. ولكن بعد ساعات قامت تلك الشابة بالتواصل مع محرر أريبيان بزنس لكشف قصة أغرب من الخيال وتزعم فيها أن لمى قامت برفع دعاوى قضائية ضد شاب من مدينة حمص يعمل مخرجا وكان لديه قناة على يوتيوب يعرض فيها انتقاداته للدراما السورية مما أثار غضب بعض النافذين وقامت لمى بالضغط عليه وإجباره على حذف قناته حتى رضخ بعد عدة دعاوى قضائية في سوريا وشكاوى ليوتيوب في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما آخر التطورات التي تناقلتها مواقع إخبارية في مصر ولبنان، فهي أن باسل خير، زوج لمى كشف عن حقيقة ما حصل بينه وبين لمى، اذ اشار ان اجراءات الطلاق كانت قد بدأت منذ قترة، متهما لمى بأنها اهملت حياتها العائلية و الزوجية بهدف التركيز على حياة الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تجاوزات لا يجوز لإمرأة متزوجة أن ترتكبها.