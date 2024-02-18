إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية تبيع ما ينشره مشتركوها لشركة ذكاء اصطناعي

وقعت شبكة ريديت Reddit الاجتماعية إحدى أكبر منصات المحتوى الاجتماعي، اتفاقية ترخيص محتوى وبيعه مع شركة ذكاء اصطناعي قبل الاكتتاب العام للشبكة، حسب تقرير لبلومبرغ ، وستبيع ريديت بموجب الاتفاقية ما ينشره ملايين المشتركين فيها من محتوى مثل الصور والفيديو والتعليقات والحوارات والمواضيع المختلفة.

وبموجب العقد سيسمح لشركة الذكاء الاصطناعي الكبرى التي لم يكشف عن اسمها، بتدريب نماذجها على محتوى منصة التواصل الاجتماعي، حسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال التقرير إن ريديت، التي تتطلع إلى طرح عام أولي قد يأتي في مارس، أبلغت المستثمرين المحتملين بأنها وقعت الصفقة بقيمة 60 مليون دولار على أساس سنوي، في وقت سابق من هذا العام. تأتي صفقة ترخيص المحتوى في وقت بلغ فيه الاهتمام بالذكاء الاصطناعي أعلى مستوياته على الإطلاق فيما رفضت منصة رديت التعليق.

وذكرت بلومبرغ أن الاتفاقية، الموقعة مع “شركة ذكاء اصطناعي كبيرة لم تذكر اسمها”، يمكن أن تكون نموذجًا لعقود مستقبلية ذات طبيعة مماثلة.

سيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة Reddit، والذي كان قيد الإعداد منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، هو أول اكتتاب عام أولي لشركة كبرى لوسائل التواصل الاجتماعي منذ طرح أسهم باينترست Pinterest في عام 2019. وقدرت قيمة الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو بحوالي 10 مليارات دولار في جولة تمويل في عام 2021.

ما هي منصة ريديت؟

انطلقت الشبكة الاجتماعية ريديت في 2005 أي بعد سنة من إطلاق فيسبوك، بمساعدة مسرعة الأعمال Y Combinator و أسسها ثلاثة أشخاص، هم الناشط الشهير والمبرمج آرون شوارتز وستيف هوفمان وأليكسيس أوهانيان. وبدأت كمنصة اجتماعية لتجميع الأخبار وتقييم المحتوى والمناقشة والأسئلة والأجوبة.

تضم الشبكة مجموعة ضخمة من المنتديات المتخصصة الغنية بالمحتوى المفيد، و يقدر عددها بأكثر من 8 آلاف منتدى subreddits لكل منها مشرفين متطوعين يديرون المحتوى.

قامت الإدارة السنة الماضية بفرض رسوم على المطوّرين لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمنصة للوصول إلى المحتوى فيه من خلال واجهة برمجة التطبيقات API .



يجري عبر المنصة تجميع الأخبار ومناقشتها عبر صفحاتها المتنوعة، ما يسهم في النمو السريع الذي تشهده. ويستطيع المشاركون في الموقع إضافة الأخبار والتعليقات والتصويت عليها لجعلها تتقدم أو تتراجع في الترتيب، ويمكن لأي مستخدم أن ينشئ نسخته المصغرة (Sub Reddit) بالإنكليزية أو أي لغة أخرى بما فيها العربية.

يذكر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما استخدم المنصة للوصول إلى خمسة ملايين ناخب أميركي عليها، معظمهم من الشباب ليتلقى أسئلتهم ويجيب عليها بما يعرف بجلسة حوارية لتوجيه أي سؤال له ليجيب عليه.

تلقى الحوارات المفتوحة على الشبكات الاجتماعية إقبالا متزايدا كونها تقدم منصة للمسؤولين والمشاهير على مخاطبة الجمهور مباشرة والرد على الأسئلة والاستفسارات كما درجت العادة على موقع الشبكة الاجتماعية ريديت https://www.reddit.com/r/IAmA وغيرها.