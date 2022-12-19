إحداها غرفة نوم وأخرى ترأسها عنزة: تعرف على الدول المجهرية

سلطت وسائل الإعلام الضوء مؤخرا على أمرين قد يبدو للوهلة الأولى أنهما غير مرتبطين، الأمر الأول “مملكة ألمانيا” التي توجد في الريف الألماني ولا تعترف بالدولة الألمانية، وملكها هو بيتر فيتزيك الذي أشارت تقارير إلى علاقته بحركة مواطني الرايخ التي دبرت لانقلاب. والأمر الثاني هو حفل تنصيب الدكتور إيغور أشوربيلي زعيما لمملكة أسغارديا الفضائية، والرابط بين الأمرين أن كلتاهما “مملكة ألمانيا” و”مملكة أسغارديا” دولة مجهرية.

قصة قديمة

وفي الواقع أن الدولة المجهرية ليست بالأمر الجديد:

فقد تم الإعلان عن العشرات من هذه الدول منذ القرن التاسع عشر

وبعضها جاد

والكثير منها هزلي

وقد أصدرت بعض تلك الدول طوابعها الخاصة وعملاتها وجنسياتها

فروق يجب مراعاتها

يجب التفريق بين الدولة المجهرية والدول الصغيرة، وهي الدول الصغيرة جدا في عدد السكان أو في مساحة الأرض أو الاثنين معا، أو قائمة الدول ذات الاعتراف المحدود، وهي الدول التي تسعى للحصول على إعتراف دولي وليس لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع المجتمع الدولي.

الدول المجهرية

الدولة المجهرية هي الدولة المتناهية الصغر بحيث:

لا تكاد ترى على الخريطة ولا تحظى بأي وجود رسمي عالمي

تعتبر نفسها دولاً مستقلة ذات سيادة ولكنها لا تحظى باعتراف أي حكومة من حكومات بلدان العالم أو المنظمات الدولية

في الواقع تكاد الحدود بين الدول تكون أثخن من حجم ومساحة هذه الدول المجهرية

أبرز الدول المجهرية

جزيرة لامب: الواقعة أمام سواحل اسكتلندا، ومالكها أوري غيلر ، الساحر الإسرائيلي الأسطوري المشهور بثني الملاعق، وهناك نظرية عن علاقتها بمصر لأن هذه الجزيرة في الواقع 3 جزر مهجورة تشبه أهرامات الجيزة، ومما يضيف التوابل لهذه النظرية، الرواية التي تقول إن اسكتلندا أسستها الأميرة سكوتا ، ابنة الفرعون المنفية، وهو الفرعون الذي غرق جيشه، في الرواية التوراتية، أثناء مطاردة موسى وبني إسرائيل عبر البحر الأحمر

، الساحر الإسرائيلي الأسطوري المشهور بثني الملاعق، وهناك نظرية عن علاقتها بمصر لأن هذه الجزيرة في الواقع 3 جزر مهجورة تشبه أهرامات الجيزة، ومما يضيف التوابل لهذه النظرية، الرواية التي تقول إن اسكتلندا أسستها ، ابنة الفرعون المنفية، وهو الفرعون الذي غرق جيشه، في الرواية التوراتية، أثناء مطاردة موسى وبني إسرائيل عبر البحر الأحمر تالوسا: أنشأ دولة تالوسا أحد مواطني مدينة ميلواكي الأمريكية ويدعى روبرت ماديسون ، ودولة تالوسا المصغرة هي عبارة عن غرفة نوم ماديسون

، ودولة تالوسا المصغرة هي عبارة عن غرفة نوم ماديسون جمهورية فانجامومونا: هي دولة مجهرية في نيوزيلندا، رئيستها عنزة

سيلاند: منشأة عسكرية قديمة من صنع الإنسان تقع في بحر الشمال تعود للحرب العالمية الثانية، تقع بالقرب من الساحل الإنجليزي، وقد أعلنها بادي روي بيتس دولة مستقلة

مقاطعة هوت ريفر: هوت ريفر هي دولة مجهرية في غرب أستراليا أعلن عن استقلالها الأمير ليونرد جورج كاسلي عام 1970 وحتى الآن لم تحصل على اعتراف من الأمم المتحدة أو من أستراليا أو من مجموعة الكومنولث

عام 1970 وحتى الآن لم تحصل على اعتراف من الأمم المتحدة أو من أستراليا أو من مجموعة الكومنولث لادونيا: أسسها الفنان السويدي لارش فيلكس عام 1980 باعتبار أنها تختضن التماثيل التي نحتها في محمية كيلابيرغ الطبيعة في شمال غربي سكونا

عام 1980 باعتبار أنها تختضن التماثيل التي نحتها في محمية كيلابيرغ الطبيعة في شمال غربي سكونا ليبرلاند: تزعم سيادتها على قطعة أرض غير مأهولة ومتنازع عليها تقع على الضفة الغربية لنهر الدانوب بين كرواتيا وصربيا. وقد أسسها الناشط والسياسي التشيكي فيت جيدليكا عام 2015 ولها علاقات مع دولة صوماليلاند الغير معترف بها دوليا

عام 2015 ولها علاقات مع دولة صوماليلاند الغير معترف بها دوليا واي: أنشأ هذه الدولة المجهرية رجل أسترالي يدعى بول ديلبارت ، أما السبب الذي دفعه لإنشائها فهو دخوله في جدال قانوني عقيم مع الحكومة الأسترالية بخصوص حقه في تعبيد طريق في أرضه، ولما رفضت الحكومة منحه الترخيصات اللازمة أعلن عن استقلال أرضه عن أستراليا، بل وبدأ في ارتداء تاج على رأسه.

، أما السبب الذي دفعه لإنشائها فهو دخوله في جدال قانوني عقيم مع الحكومة الأسترالية بخصوص حقه في تعبيد طريق في أرضه، ولما رفضت الحكومة منحه الترخيصات اللازمة أعلن عن استقلال أرضه عن أستراليا، بل وبدأ في ارتداء تاج على رأسه. جمهورية مولوسيا: هذه الدولة أعلنها الأمريكي كيفين بو عام 1977 من جانب واحد قرب دايتون داخل حدود ولاية نيفادا الأمريكية، وترأسها منذ ذلك الحين. تبلغ مساحتها نحو 14 فدانا، ويبلغ عدد سكانها 27 نسمة، وهي دولة عائلية حيث يرفض الرئيس انضمام أي شخص من خارج عائلته إلى جمهوريته.

عام 1977 من جانب واحد قرب دايتون داخل حدود ولاية نيفادا الأمريكية، وترأسها منذ ذلك الحين. تبلغ مساحتها نحو 14 فدانا، ويبلغ عدد سكانها 27 نسمة، وهي دولة عائلية حيث يرفض الرئيس انضمام أي شخص من خارج عائلته إلى جمهوريته. مملكة الجمال: لم تدم طويلا، وقد ولدت من برنامج تلفزيوني ومقرها في شقة في شرق لندن، وزعمت أن عدد مواطنيها بلغ 58 ألفا سجلوا أنفسهم عبر الإنترنت

جمهورية “هنومة“

وهكذا يتضح أن هذه الدول المجهرية لا توجد في العادة إلا على الورق، أو الإنترنت، أو في عقول من ابتكروها، وقد تستدعي ذاكرتك وأنت تطالع النماذج السابقة فيلم باب الحديد الذي أخرجه يوسف شاهين وشارك في بطولته في دور قناوي غير المتزن عقليا، والذي أراد قتل هنومة (هند رستم) لأنها ستتزوج بغيره فقتل فتاة أخرى بالخطأ، وحاول إلصاق التهمة بخطيب هنومة لكن انكشف أمره، وهنا يحاول عم مدبولي (حسن البارودي) الذي كان بمثابة أب بالنسبة له، إقناعه بتسليم نفسه فأطلق العبارة شهيرة “تعال يا قناوي يا ابني هجوزك هنومة”، قد نغيرها قليلا ونجعلها “تعال يا قناوي يا ابني نؤسس جمهورية هنومة”.