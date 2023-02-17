واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات التهريب، حيث تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عُثر على تلك الكمية من “الشبو” مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة.

كما أضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.