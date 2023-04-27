سامر باطر by سامر باطر

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إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرة مسيرة أوكرانية ونفي روسي

سامر باطر by سامر باطر

نفت روسيا حدوث محاولة اغتيال لرئيسها بعد أن زعمت صحيفة بيلد الألمانية أن أوكرانيا فشلت في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرة مسيرة تم التخطيط لتفجيرها في موقع كان سيشهد زيارة تفقدية للرئيس الروسي.

وأفاد تقرير الصحيفة الألمانية أن الطائرة المسيرة المفخخة تحطمت خارج موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع وكانت محملة بـ 17 كيلوغراما من المتفجرات لاستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ، يوم الخميس أن السلطات الروسية تحاول إبقاء الهجوم الفاشل الذي شنته أوكرانيا سراً.

ووقع الهجوم المزعوم يوم الأحد ، عندما ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة مسيرة تحطمت في قرية ليست بعيدة عن مجمع رودنيفو الصناعي ، حيث تردد أن الزعيم الروسي يخطط لزيارة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من المفترض حقًا أن يزور بوتين رودنيفو في ذلك اليوم. ومن غير الواضح أيضًا كيف يمكن للسلطات الأوكرانية ، إذا كانت هناك بالفعل محاولة اغتيال من هذا القبيل ، أن تعرف تحركات الزعيم الروسي. قام يوري رومانينكو ، الناشط الأوكراني ، بالتغريد بعد يوم واحد من تحطم الطائرة المسيرة مدعيا أن القصة تتضمن أكثر بكثير من تلك التي تم الإبلاغ عنها.

ووصف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التي تناولت أنباء عن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيار، بالـ”التقارير الصفراء”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...