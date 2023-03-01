فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في جنوب سيناء‎‎

نجح الجيش المصري في إحباط عملية تهريب كبرى في محافظة جنوب سيناء.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصر

أحبطت قوات الجيش المصري محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء تنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق بجنوب سيناء.

وقال الجيش في بيان: “في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة”.

وأضاف: “جرى ذلك أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق، تم الاشتباه بإحدى العربات.. وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدوارية. مما أدى إلى التعامل معها وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين وإستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي”.

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