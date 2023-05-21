إحالة حبس الشيخ الكويتي في قضية الصندوق الماليزي للاستئناف

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، حديثاً، إحالة قضية الصندوق الماليزي إلى رئيس المحكمة المستشار نصر آل هيد وذلك لتحديد دائرة أخرى.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية في خبر مقتصب إنه من المتوقع تحديد دائرة أخرى لنظر الطعن على أحكام حبس المتهمين خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم 28 مارس/آذار الماضي، بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محامي سبع سنوات وبرد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين بمبلغ 145 مليون دينار (نحو نصف مليار دولار) وذلك في القضية الدولية المعروفة بقضية الصندوق الماليزي.

السجن 10 سنوات لشيخ في الأسرة الحاكمة بـ #الكويت ووافدين اثنين و7 سنوات لمحامٍ وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم نصف مليار؛ لتورطهم في القضية الدولية المعروفة بـ"الصندوق الماليزي" — أخبار عاجلة (@News_Brk24) March 28, 2023

وتناولت وسائل إعلام محلية القضية دون أن تذكر اسم الشيخ، وذكرت صحيفة “القبس”، حينها، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الشيخ وشريكه ووافدين اثنين (هاربين) هما بشار كيوان وجولو (ماليزي) لمدة 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وذلك في أكبر قضية غسل أموال في البلد الخليجي وتعرف باسم الصندوق السيادي الماليزي.

وغرمت المحكمة المتهمين -عدا الثالث (المحامي)- مبلغ 172 مليون دينار (560 مليون دولار)، وقضت بتغريم المتهمين الأول والثاني والرابع 11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار).

وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية الصندوق الماليزي، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، بل جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم أعيد تحويله إلى الخارج.

وذكرت الصحيفة اليومية، نقلاً عن مصدر مطلع، إن محكمة الجنايات استجابت للنيابة العامة ومرافعة ممثلها حمود الشامي في إنزال أقصى العقوبات وهي الحبس لمدة 10 سنوات.

ورأت محكمة الجنايات أن جريمة غسل الأموال ثابتة بحق المتهمين، ثم أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بوصفهم “جماعة إجرامية منظمة” ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية بما يعادل 343.7 مليون دينار مع علمهم بأن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي.

وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن هذه الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضة لمصلحة الشركة المملوكة له عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ في 22 يوليو/تموز 2017 لتنفيذ مشروع طريق الحرير، وهو العقد الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.

وبدأت القصة عندما رفع فرع بنك أجنبي في الكويت في العام 2016 أول إخطار إلى وحدة التحريات المالية التابعة للبنك المركزي الكويتي عن شبهات غسل الأموال إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول (نجل رئيس وزراء سابق) وشريكه، تضمنت اتهامات متبادلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية الصندوق الماليزي، إذ إن الشركة محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في الصندوق الماليزي.