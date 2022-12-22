إحالة الفنانة المصرية منة شلبي إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

أحالت النيابة العامة في مصر، الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات، على خلفية الممنوعات التي ضُبطت في حوزتها، عندما كانت عائدة إلى مصر من الولايات المتحدة، في أواخر نوفمبر الماضي.

وبحسب صفحة النيابة العامة المصرية على موقعي تويتر وفيسبوك، فإن الدليل في واقعة منة شلبي أقيم عليها بـ:

شهادة خمسة شهود.

ما توصلت إليه تحريات الشرطة.

ما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة.

نتائج فحص المعمل الكيمياوي بشأن المواد التي حجزت لدى الممثلة.

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كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها، بعد الاستماع إلى خمسة موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.

بداية القصة

ضبط مفتشو الجمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي.

تم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

بحسب النيابة فإن المضبوطات عبارة عن أكياس وزجاجات وأقلام وقطع حلوى محشوة بالماريغوانا .

. تم إخضاع “شلبي” لتفتيش ذاتي وكامل من جانب سلطات الجمرك، ولم يسفر التفتيش سوى عن الكمية السابق ذكرها.