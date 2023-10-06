إجراءات تأهب في دول أوروبية وعربية لمواجهة انتقال بق الفراش من فرنسا

اتخذت دول غربية وعربية اجراءات مراقبة لمواجهة انتقال بق الفراش من فرنسا، وبدأ تطبيق إجراءات مراقبة جديدة انتقلت من شركات القطارات إلى شركات الطيران وحتى الموانئ في بعض الدول.

وجرى الإبلاغ عن حالات لانتشار بق الفراش في المنازل والمستشفيات ووسائل النقل العام في باريس مؤخرًا، وبدأت شركة قطارات يوروستار بإجراء عمليات تنظيف عميقة إضافية لقطاراتها وسط مخاوف من انتشار وباء بق الفراش الفرنسي إلى المملكة المتحدة. وسيجري تطهير القطارات عالية السرعة بين لندن وباريس في حال ودجود شبهات في انتشار الحشرة. وفي الوقت نفسه، تم حث شركات الطيران على أن تكون في “حالة تأهب قصوى”، مع منحها صلاحيات إيقاف الطائرات لتجنب نقل الحشرات في جميع أنحاء أوروبا.

وتستنفر البلدان المغاربية مثل المغرب والجزائر وتونس بإجراءات مراقبة وحالة من التأهب مع مخاوف انتقال بق الفراش إليها من فرنسا، التي تشهد انتشارا كبيرا لهذه الحشرة المغرب

وشهدت الأيام القليلة الماضية إعلان السلطات الصحية في المغرب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة أي احتمال لتسرّب حشرة بقّ الفراش إلى البلاد.

ويأتي ذلك بعد إنذار أصدره رُبان سفينة قدِمت من مدينة مارسيليا الفرنسية إلى ميناء طنجة في الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعد الاشتباه بوجود حشرة البقّ في مقصورة قيادة السفينة وقامت إدارة ميناء طنجة المتوسط، الاثنين، بتفعيل نظام اليقظة الصحية والبيئية. وذلك بعد رصد شبهة تواجد حشرات ” البق” على متن باخرة للمسافرين وصلت إلى هذه المحطة البحرية قادمة إليها من ميناء مرسيليا الفرنسي. وكانت السلطات في ميناء طنجة قد أعلنت على الفور تفعيل بروتوكول صارم لتعقيم السفينة بشكل شامل، مؤكدة عدم وجود أثر للحشرة التي أثارت أزمة في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا وانتشرت مخاوف في المغرب الذي تربطه علاقات تجارية هامة مع فرنسا. ووصف البعض الموضوع بالكارثي، لا سيما في ظل حجم البضائع والحركة الكبيرة للمسافرين بين البلدين.

مخاوف في الجزائر

رد مسؤول جزائري بعد إثارة مخاوف انتشار حشرة بق الفراش في الجزائر، بعد انتشارها في فرنسا، وبفعل كثافة الحركة بين البلدين، مستبعدا فرص انتقال الحشرة ،وقال وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي بأن العائلات الجزائرية “نظيفة”، ولا يُمكن أن تنتشر فيها هذه الحشرة، في تلميح إلى أن قلّة النظافة في فرنسا.

وأكد الوزير الجزائري وجود رقابة في كافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لمنع انتشار الحشرة في البلاد، بحسب وكالة “الشروق” الجزائرية.

باريس بأسبوع الموضة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة حسابات الباريسيين بمقاطع تظهر بق الفراش يزحف فوق المقاعد في مترو الأنفاق. ونشر آخرون مقاطع مكبرة للنتوءات الحمراء التي ظهرت على بشرتهم، والتي ورد أنهم تلقوها بعد زيارة دور السينما. قال ألفريدو مينيو، وهو كاتب أميركي يعيش في باريس: «نشعر بالهلع إزاء فيلم la puce». “هناك فرشات مكدسة في الشارع الذي أسكن فيه، مع وجود لافتات صغيرة تخبر الناس بعدم لمسها. وأشارت إلى ذلك مصممة ازياء باريسية، بالقول إنه مع انتشار التقارير الأولية عن وجود بق الفراش في باريس مثيرة. وقالت: “خلال أسبوع الموضة، كان الأجانب فقط هم الذين يتحدثون عن هذا الموضوع، لكنه الأمر انتشر في كل مكان ويتحدث عنه المزيد من الناس”. “أشعر بحكة شديدة، ولكن في الوقت الحالي ليس لدي أي شيء.”

استغلت بعض شركات مكافحة الحشرات الفرنسية الازمة للترويج لخدماتها