أول إجتماع وزاري منذ 2011 بين سوريا وتركيا غداً في موسكو 

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها سيعقد، غداً الأربعاء، في موسكو، أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن الاجتماع الرباعي الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران سيتيح “تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا”.

ويعد هذا الإعلان بمثابة دفعة دبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان قبل بضعة أيام على انتخابات عامة الأحد تمثل أصعب تحد له منذ توليه السلطة قبل 21 عاما.

وكان قد دعم أردوغان في بداية الأزمة السورية جهود المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، واحتفظ بتواجد عسكري في مناطق شمالية من البلاد، الامر الذي اغضب دمشق.

ولكنه عاد عن هذا المسار بعد أن غرقت تركيا في أزمة اقتصادية قبل عامين. ويسعى الآن لعقد قمة مع الأسد. وقد رفضت سوريا، وقالت إن على تركيا أولا أن تسحب جنودها.

وتبذل إيران وروسيا جهود وساطة لإجراء محادثات بين الطرفين.