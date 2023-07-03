إجبار الموظفين على الوقوف طوال ساعات العمل وزيادة حالات التنمر و50 ألف استقالة

قالت المحامية بيان زهران في حوار مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية السعودية إن قانون العمل يصون سلامة الموظف وإن إجبار الموظف تعسفا على الوقوف طوال الوقت وتسليط كاميرات مراقبة لإجبار الموظف على البقاء واقفا حتى دون الحاجة ودون وجود زبائن، هو أمر ينافي الفطرة الإنسانية وإن على الموظف التقدم بطلب تظلم.

ولفتت إلى أنه يتوجب على الشركات توفير بيئة آمنة ولا ضير من جلوس الموظف في حال لم يكن هناك حاجة لوقوفه طوال الوقت.

كما تطرق البرنامج لتعرض نسبة كبيرة من الموظفين للتنمر في العمل.

50 ألف استقالة في الربع الأول من 2023

وعلى صلة بذلك، كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن وصول عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم 50826 موظفا وموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مشكلين 36 في المائة من الذين توقفوا عن الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 141033 موظفا خلال الفترة.

ووفقا لبيانات حكومية شكل الذكور المتقدمون بالاستقالات النسبة الأعلى من عدد الاستقالات بـ28291 موظفا، بنسبة 55.6 في المائة، مقابل تقديم 22535 موظفة استقالاتهن.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين، الذين تقدموا باستقالاتهم 50042 موظفا وموظفة مشكلين نحو 98.5 في المائة، منهم 27792 ذكرا و22250 أنثى.

فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تقدموا باستقالاتهم من المنشآت المسجلة في التأمينات 784 موظفا، مشكلين 1.5 في المائة من إجمالي عدد المستقيلين في العام الماضي.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو الماضي تجاوزت أكثر من 6.6 مليون معاملة أنجزت بشكل إلكتروني كامل، جاء ذلك في النشرة الدورية التي تعلنها المؤسسة وتستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات الشهرية.

