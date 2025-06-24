إجبار الملياردير جيف بيزوس على نقل حفل بعد احتجاجات استئجاره لفنادق البندقية

أفادت تقارير أن الملياردير جيف بيزوس مؤسس أمازون أضطر لنقل حفل الزفاف الختامي الكبير المقرر، السبت المقبل، إلى موقع آخر بسبب احتجاجات ضد اسئجاره لمدينة البندقية لـ 3 أيام.

اضطر جيف بيزوس ولورين سانشيز إلى نقل مكان الحفل الختامي لزفافهما إلى أرسنال في البندقية بعد أن واجهت الخطط الأولية لمدرسة “سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا” احتجاجات قوية. يُعد “أرسنال” مجمعًا ضخمًا من القنوات والأحواض والمستودعات وأحواض بناء السفن، وقد استُخدم تاريخيًا لبناء السفن التجارية والحربية. ويُعتبر مكانًا أكثر أمانًا وأسهل تحكمًا، لا سيما أنه مُحاط بجدران مُسننة، مما يُصعّب على المتظاهرين الوصول إليه مُقارنةً بمدرسة “سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا” الأكثر سهولة في الوصول إليها. وجاء هذا التغيير بعد خطط النشطاء لإغلاق الممرات المائية باستخدام تماسيح قابلة للنفخ، واحتجاجات “لا مكان لبيزوس” المستمرة.

وأفادت تقارير محلية بحجز جيف بيزوس (61 عاماً) ولورين سانشيز (55 عاماً)، أفخم الفنادق في المدينة بالكامل لاستقبال ضيوفهما مثل ليوناردو دي كابريو، وميك جاغر، وكيم كاردشيان، وأوبرا وينفري، وأورلاندو بلوم، وإيفانكا ترامب. وذكرت صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» أن 95 طائرة خاصة على الأقل طلبت الإذن بالهبوط في مطار ماركو بولو في البندقية.