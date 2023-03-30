السعودية… إجازة عيد الفطر تبدأ 22 رمضان

أعلنت وزارة الصحة، مواعيد بدء إجازة عيد الفطر المبارك القادم لمنسوبيها السعوديين وغير السعوديين، وذلك بحسب ما وردها في التعميم الصادر من وزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية.

وقالت الوزارة: «إجازة عيد الفطر المبارك للمنسوبين السعوديين ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق ٢٢ /‏‏‏ ٩ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ على أن يستأنفوا أعمالهم بعد التمتع بها الأربعاء الموافق ٦ /‏‏‏ ١٠ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ، في حين ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبي الوزارة من غير السعوديين بنهاية دوام الخميس الموافق ٢٩ /‏‏‏ ٩ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ، على أن يعودوا إلى أعمالهم بعد التمتع بهذه الإجازة في يوم الثلاثاء ٥ /‏‏‏ ١٠ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ».

وأوضحت الوزارة، أن نسب العاملين خلال عطلة عيد الفطر المبارك ستكون وفق ما هو معمول به مسبقاً، على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي لها حاجة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض المكلفين بالعمل في إجازة العيد بأيام تعويضية، لافتة إلى استمرار الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.